Выборы 2019: Зеленский серьезно опережает Порошенко — опрос

Владимир Зеленский почти в три раза опередил Петра Порошенко в новом президентском рейтинге / Reuters

В Украине социологи перед вторым туром выборов президента 2019 провели опрос и узнали, что кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский больше, чем в два раза опережает действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко.

Во время опроса 71%, которые намерены голосовать во втором туре и определился с выбором, поддержали Зеленского, а Порошенко — 29%, свидетельствуют данные исследования, проведенного Центром Разумкова.

По данным социологов, среди граждан, намеренных голосовать во втором туре выборов в Украине, 61% высказался за Зеленского, 24% сказали, что отдадут голос за Порошенко, а еще 15% — не определились.

"61% опрошенных верит, что следующим президентом Украины станет В. Зеленский, 17% — П. Порошенко. Еще 22% — не определились с ответом", — отметили в Центре Разумкова.

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Ранее Киевский международный институт социологии провел телефонный опрос общественного мнения о предпочтениях избирателей во втором туре выборов президента Украины и узнал, что Владимир Зеленский увеличил отрыв от Петра Порошенко.

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. В Центральной избирательной комиссии огласили официальные результаты выборов президента — победил Зеленский, который набрал 30,24% голосов избирателей, а второе место занял Порошенко с результатом в 15,95% голосов.

Поскольку никто из кандидатов в президенты в результате выборов 2019 Украина не набрал свыше 50% голосов избирателей, Центризбирком анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов в Украине 2019 запланирован на 21 апреля.