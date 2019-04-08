Накануне второго тура Зеленский увеличил отрыв от Порошенко - социолог

Социологи предварительно сообщают о победе Владимира Зеленского во втором туре выборов / УНИАН

Киевский международный институт социологии провел телефонный опрос общественного мнения о предпочтениях избирателей во втором туре выборов президента Украины.

Генеральный директор института Владимир Паниотто в Facebook обнародовал предварительные результаты и подчеркнул, что официально их могут не опубликовать.

"Мы уже провели телефонные опросы и через пару дней будет F2F, но не знаю, захотят ли Заказчики их публиковать. Могу только сказать, что данные предвыборных опросов "Если во второй тур выйдут...", разрыв в которых был примерно 40 на 20 в пользу Зеленского только увеличился", - написал Паниотто.

Глава КМИС подчеркнул, что опрос был проведен параллельно с резонансом, который возник после роликов кандидатов о дебатах и перипетий с анализами.

Паниотто добавил, что в первом туре выборов социологи поработали хорошо и все результаты экзит-полов были проведены с высокой точностью.

Напомним, нардеп Виталий Куприй на согласительном совете Рады заявил о создании межфракционного объединения За Зеленского.