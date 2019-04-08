В Раде нардепы решили объединиться в группу За Зеленского

Заседание Верховной Рады / УНИАН

Нардеп Виталий Куприй на согласительном совете Рады в понедельник, 8 апреля, заявил о создании межфракционного объединения За Зеленского.

Народный избранник подошел к председателю собрания, вице-спикеру Ирине Геращенко и просил предоставить ему слово для "очень важного для страны объявления".

"Мы видим новые лица и новые принципы работы, так называемой команды. Жаль, что команда, которая претендует на новизну в политике, начинает из хаоса и скандала", - заявила они и так и не дала Куприю озвучить заявление.

Позднее в комментарии "Украинской правде" народный избранник заявил о том, что подал нужные для регистрации объединения документы в канцелярию на имя спикера Андрей Парубия. Куприй также уверяет, что к объединению "уже присоединились несколько депутатов", однако ни их фамилии, ни точное число называть не стал.

Напомним, в декабре 2017-го стало известно об официальной регистрации новой политической партии - "Слуга народа" [такое же название носит сериал, главную роль в котором играет Владимир Зеленский]. Более того, в уставным документах новой политсилы руководителем указан Иван Баканов - глава, по данным аналитической системы YouControl, ООО Квартал 95.

Согласно последним соцопросам, партия Слуга народа имеет все шансы преодолеть 5%-ный барьер на выборах в Раду - вместе с шестью другими политсилами.