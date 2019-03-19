Партия Слуга народа возглавила парламентский рейтинг – опрос

На парламентских выборах украинцы готовы проголосовать за партию Слуга народа

В соответствии с данными опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг 9-15 марта, парламентский рейтинг возглавляет партия Слуга народа. За нее готовы отдать свои голоса 22,4% из тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании.

Далее следует партия Батькивщина, которую поддерживают 19,1%, Блок Петра Порошенко Солидарность - 15,8%, Оппозиционную платформу - 10,2%, Гражданскую позицию- 7,9%, Радикальную партию - 6,1%, Свободу - 3,6%, Оппозиционный блок и Самопомич - по 3,2%. Остальные партии имеют поддержку менее 2%.

Отметим, что опрос был проведен 9-15 марта среди населения Украины от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2%.

/ ratinggroup.ua

/ ratinggroup.ua

Напомним, согласно результатам опроса Рейтинга, на президентских выборах-2019 за Владимира Зеленского готовы проголосовать 24,9% избирателей.