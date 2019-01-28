Социологи назвали лидеров президентских и парламентских выборов в Украине-2019

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко по-прежнему лидирует в президентском рейтинге при поддержке более 20 процентов избирателей.

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Института анализа и прогнозирования и Киевского пресс-клуба.

На втором месте шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы отдать голоса 12,6 процента.

На третьем и четвертом местах - один из основателей Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко и действующий президент Петр Порошенко с 11,9 процента.

Пятерку замыкает лидер партии Гражданская инициатива Анатолий Гриценко, которого поддерживают 10,7 процента.

Что касается выборов в Верховную Раду, то 5-процентный барьер, согласно данным опроса, преодолевают шесть партий:

ВО Батькивщина (Юлия Тимошенко) - 20,7 процента;

(Юлия Тимошенко) - 20,7 процента; Слуга народа (Владимир Зеленский) - 12,4 процента;

(Владимир Зеленский) - 12,4 процента; Оппозиционная платформа - За жизнь (Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук) - 11,8 процента;

- За жизнь (Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук) - 11,8 процента; БПП - Солидарность (Петр Порошенко) - 11,7 процента;

(Петр Порошенко) - 11,7 процента; Гражданская позиция (Анатолий Гриценко) - 10,7 процента;

(Анатолий Гриценко) - 10,7 процента; Радикальная партия Олега Ляшко - 8,8 процента.

Готовность прийти на парламентские выборы выразили 77 процентов граждан.

Читайте такжеПартиям в Раде раздадут полмиллиарда гривен из бюджетаОпрос проводился с 17 по 25 января. Погрешность не превышает 2,2 процента.

Напомним, 31 декабря в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.