Тимошенко внесли в базу Миротворца

Юлия Тимошенко

Председатель ВО Батькивщина Юлия Тимошенко внесена в базу проекта Миротворец.

Как сообщается на странице myrotvorets.center, Тимошенко попала в список за "незаконное пересечение государственной границы Украины", "нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей", а также "манипулирование общественно значимой информацией".

В Миротворце подчеркнули, что просят правоохранительные органы рассматривать публикацию о Тимошенко как заявление о совершении ею "осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Юлия Тимошенко оказалась в базе Миротворца

Напомним, ранее Тимошенко официально объявила о том, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины.