Тимошенко внесли в базу Миротворца

24 января 2019, 13:38

Лидера Батькивщины обвинили в незаконном пересечении границы Украины и нападении на пограничников.

Юлия Тимошенко забыла обновить маникюр
Юлия Тимошенко

Председатель ВО Батькивщина Юлия Тимошенко внесена в базу проекта Миротворец.

Как сообщается на странице myrotvorets.center, Тимошенко попала в список за "незаконное пересечение государственной границы Украины", "нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей", а также "манипулирование общественно значимой информацией".

В Миротворце подчеркнули, что просят правоохранительные органы рассматривать публикацию о Тимошенко как заявление о совершении ею "осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Юлия Тимошенко оказалась в базе Миротворца

Напомним, ранее Тимошенко официально объявила о том, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины.

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Миротворец Юлия Тимошенко
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