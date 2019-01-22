Юлия Тимошенко официально объявила про поход в президенты

Юлия Тимошенко на съезде ВО "Батькивщина" / кадр из видео

Юлия Тимошенко официально объявила о том, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины.

Такое заявление политик сделала в ходе съезда ВО "Батькивщина", который прошел 22 января в киевском Дворце спорта, передает корреспондент Главреда.

Тимошенко заявила, что проведет всенародный референдум об изменениях в конституцию, и, в отличие от Порошенко, не будет получать откаты за поставки техники и не будет со своих заводов продавать технику армии по завышенным ценам, а также не будет иметь на территории страны-агрессора бизнес и не покупать российский газ.

Первоочередным заданием нового президента, отметила Тимошенко, будет победа над страной-агрессором, возвращение Крыма и Донбасса, а также реформы армии и флота для обеспечения безопасности. Для этого политик пообещала усадить за стол переговоров подписантов Будапештского меморандума.

"Донбасс и Крым - наша земля навсегда, и от этого мы не отступим. Мы не отбросим Донбасс, чтобы там бесновались оккупанты. Это наши люди, кровь от крови", - заявила Тимошенко.

Она пообещала, что в новой конституции будут отменены неприкосновенность депутатов, президента и судей, а также изменение количества депутатов сократят с 450 до 350.

Открывал съезд партии Филарет, призвавший помолиться Господу, чтобы тот благословил съезд, который "будет служить интересам украинского государства и народа".

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоТакже на выдвижении Тимошенко в президенты выступил бывший губернтатор Одесской области Михаил Саакашвили, который заявил, что у Тимошенко много врагов из-за ее деятельности.

"Я знаю Юлию почти уже 20 лет. У нас было много споров: мы соглашались - не соглашались за все эти годы, но я счастлив считать ее своим другом. Никто так не символизировал все эти десятилетия Украину для остального мира, как Юлия Тимошенко", - заявил Саакашвили.

Юлия Тимошенко на съезде ВО "Батькивщина" / кадр из видео

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Кроме того, на съезде присутствовал первый президент Украины Леонид Кравчук, который отметил, что знает Тимошенко как опытную, искреннего человека, сильную и мощную фигуру, которая выдержала на своем пути большие испытания.

"Эти выборы будут не просто выборы президента, это будут выборы нового курса, новой жизни, нового видения развития", - подчеркнул Кравчук.

Напомним, согласно последним рейтингам социологических опросов Тимошенко остается фаворитом предвыборной гонки - у нее самый высокий рейтинг среди кандидатов в президенты Украины.