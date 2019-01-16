Социологи выяснили место Порошенко в президентском рейтинге после Томоса

Социологи убеждены, что Томосу не удалось спасти рейтинг президента / сайт президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский и глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко после получения ПЦУ Томоса об автокефалии остаются фаворитами президентской гонки.

Согласно результатам опроса Агентства общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий, место действующего президента Петра Порошенко в общем рейтинге осталось неизменным.

По данным социологов на начало января 2019 года, уже после получения Томоса ПЦУ Порошенко по-прежнему занимает пятое место среди вероятных претендентов на высший пост государства.

Среди респондентов 15,5% готовы отдать свои голоса за Тимошенко. За Зеленского проголосуют 11,9%, а на третьей позиции Юрий Бойко – у него 9,5% симпатий избирателей. Далее следует Анатолий Гриценко – 8,8%, и замыкает пятерку Петр Порошенко - за него готовы проголосовать только 8,2% тех, кто пойдет на выборы.

Исследование показало, что социально-политическая обстановка в стране, по мнению опрошенных, ухудшилась. Если в феврале 2018 года 52% граждан считали ее напряженной и сложной, то сейчас количество таких оценок выросло до 61%. Треть избирателей оценивают ситуацию, как взрывоопасную и катастрофическую.

Среди всех опрошенных 69% отмечают, что курс нынешней власти является неправильным. В феврале 2018 года данный показатель составлял 64%.

Как ранее сообщалось, независимость украинской церкви поддерживают 43% граждан страны, а категорически против высказываются 22%.