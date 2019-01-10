Социологи выяснили, сколько процентов украинцев поддерживают ПЦУ

10 января 2019, 02:28

Эксперты отмечают, что граждане Украины за последние полгода стали активнее интересоваться вопросом автокефалии.

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Томосу рады 43% украинцев / Фото: president.gov.ua

Независимость украинской церкви поддерживают 43% граждан страны, а категорически против высказываются 22%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в конце декабря 2018 года социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы".

Согласно данным опроса, на 12%, по сравнению с маем 2018 года, выросла поддержка Православной церкви Украины среди населения. За это время количество неопределившихся снизилось с 49% до 35%. Доля тех, кто против создания в Украине поместной автокефальной православной церкви выросла с 20% в мае до 22% в декабре.

В западных областях страны большинство респондентов поддерживают создание ПЦУ: 70% - за и 7% - против. В центральных регионах предоставление церкви автокефалии поддерживают 52% украинцев и 18% - против. В восточных регионах 42% украинцев не поддерживают ПЦУ и 15% - поддерживают, в южных регионах против предоставления украинской церкви автокефалии 24%, за - 21%.

В целом религиозной тематикой совершенно не интересуются в восточном регионе 44%, а на юге страны – 55%.

Напомним, польское издание Gazeta Wyborcza пишет, что независимая украинская церковь стала для России исторической катастрофой, а для Владимира Путина заслуженным политическим поражением.

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