"Объединиться вокруг Киевского престола": Епифаний обратился с проповедью к украинцам

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний выступил с проповедью во время Рождественской литургии.
Митрополит Епифаний, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) призвал всех православных христиан-украинцев "сплотиться вокруг Киевского престола".
Как сообщает УНИАН, с такой проповедью иерарх во время Рождественского богослужения в Софийском соборе - первого после предоставления Вселенским патриархатом томоса об автокефалии ПЦУ.
"Мы имеем свою независимую Украинскую православную церковь, мы молимся на своем родном, понятном украинском языке. Это является полезным на пути к спасению каждого из нас [...] Господь давал нам единство, чтобы все православные христиане Украины объединились вокруг престола Киевского в единую поместную автокефальную Православную церковь Украины", - заявил митрополит Епифаний.
Напомним, ранее Епифаний рассказал о дальнейшей судьбе РПЦ в Украине и помянул во время литургии патриарха Кирилла.