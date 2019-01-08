"Объединиться вокруг Киевского престола": Епифаний обратился с проповедью к украинцам

митрополит Епифаний / УНИАН

Митрополит Епифаний, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) призвал всех православных христиан-украинцев "сплотиться вокруг Киевского престола".

Как сообщает УНИАН, с такой проповедью иерарх во время Рождественского богослужения в Софийском соборе - первого после предоставления Вселенским патриархатом томоса об автокефалии ПЦУ.

"Мы имеем свою независимую Украинскую православную церковь, мы молимся на своем родном, понятном украинском языке. Это является полезным на пути к спасению каждого из нас [...] Господь давал нам единство, чтобы все православные христиане Украины объединились вокруг престола Киевского в единую поместную автокефальную Православную церковь Украины", - заявил митрополит Епифаний.

Напомним, ранее Епифаний рассказал о дальнейшей судьбе РПЦ в Украине и помянул во время литургии патриарха Кирилла.