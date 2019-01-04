Епифаний рассказал о дальнейшей судьбе РПЦ в Украине

Митрополит Епифаний / Reuters

В Украине и в дальнейшем будет существовать Русская православная церковь, заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Как подчеркнул он в интервью Немецкой волне, все должны выбирать свой религиозный центр добровольно.

"Мы понимаем, что в Украине будет в дальнейшем существовать Русская Православная Церковь и будет много желающих оставаться там, но мы против этого ничего не имеем. Все должны выбирать свой религиозный центр добровольно", - отметил Епифаний.

По его словам, в этом вопросе ахиерей с епархией или священник с громадой должны сами определиться.

"Если они на общем собрании решают, что хотят добровольно присоединиться к новообразованной ПЦУ, соответственно обращаются к нам, и мы принимаем их в нашу структуру единой ПЦУ", - добавил Епифаний.

Ранее Епифаний заявил о том, что после того, как Вселенский патриархат предоставит томос об автокефалии, Православную церковь Украины признают православные церкви греческой традиции.