Епифаний рассказал, когда патриарх Варфоломей прибудет в Украину

Митрополит Епифаний / УНИАН

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил о том, что направит приглашение посетить страну Вселенскому патриарху Варфоломею сразу после получения томоса об автокефалии.

Соответствующее заявление украинский иерарх озвучил в интервью порталу "Немецкая волна".

"Насколько мне известно, даже после подписания соответствующего соглашения в Фанаре (район Стамбула, в котором расположена резиденция Вселенского патриарха -"Главред"), еще до Объединительного собора, сам патриарх Варфоломей непосредственно заявил, что он желает снова, уже во второй раз, посетить православную Украину. А уже после получения томоса с моей стороны будет выражено приглашение Его Святейшества в ближайшее время посетить Украину", - рассказал Епифаний.

Напомним, ранее стали известный подробности получения томоса об автокефалии предстоятелем ПЦУ.