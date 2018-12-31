Епифаний порадовал новостями о томосе для ПЦУ

31 декабря 2018, 18:50

6 января состоится первое личное богослужение Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ Епифания

Митрополит Епифаний
Епифаний порадовал новостями о томосе для ПЦУ / Униан

Процедура получения томоса для Православной церкви Украины (ПЦУ) от Вселенского патриархата стартует даже раньше, чем отмечалось ранее.

Ранее сообщалось, что 6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви. Сегодня предстоятель ПЦУ Епифаний уточнил, что официальное подписание томоса Вселенским патриархом состоится 5 января.

Подписание состоится на Фанаре.

Читайте такжеЕпифаний объяснил, почему статус ПЦУ опустили до митрополии"Там впервые мы (Епифаний и Варфоломей – ред.) вместе… поблагодарим Бога прежде молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре, а потом будет официальное подписание томоса Вселенским патриархом", – рассказал предстоятель ПЦУ в интервью телеканалу Прямий.

На следующий день, 6 января, намечено первое личное богослужение Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ Епифания.

"После торжественного богослужения, после торжественной литургии будет вручен томос об автокефалии", – заверил Епифаний.

Ранее Кирилл написал слезное письмо Варфоломею. В документе на четыре страницы глава РПЦ изложил свое видение событий в Украине.

Напомним, 17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

Читайте такжеВ УПЦ МП рассказали о родственных связях Епифания с Филаретом15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви – Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания – одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

В свою очередь Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признать создание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.

Как сообщалось, 30 декабря приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Карапчов Черновицкой области перешел под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Ранее в селе Требуховцы Тернопольской области заявили о переходе в состав Православной церкви Украины.

Напомним, первыми стали прихожане Винницины. Ранее появилось видео, как прихожане в Виннице под аплодисменты и "браво" покидают лоно УПЦ МП. Перед собравшимися выступил митрополит Симеон.

Также приход УПЦ МП в Хмельницкой области перешел в состав Православной церкви Украины. Соответствующее сообщение опубликовал митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний.

Кроме того, на Винничине прихожане трех храмов "переметнулись" из УПЦ МП в ПЦУ. Такое сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Винницкой епархии ПЦУ.

На Львовщине оскандалившийся храм УПЦ МП перешел в ПЦУ. Ранее в церкви саботировали похороны погибшего в АТО украинского бойца.

Примкнувший к ПЦУ митрополит "отжал" у Онуфрия храм на Троещине. Сам митрополит Александр спрогнозировал, что другие священники Московского патриархата также последуют его примеру и присоединятся к ПЦУ.

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Томос Митрополит Епифаний ПЦУ
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