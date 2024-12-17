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Назвал Путина военным преступником: Бойко вышел с заявлением после допроса в СБУ

Анна Косик
17 декабря 2024, 15:53
459
Бойко заявил, якобы не намеревался навредить Украине своим резонансным видео о "радикалах".
Бойко, Путин
Бойко призвал делать все необходимое для ликвидации врага / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Бойко:

  • Нардеп не хочет, чтобы его слова использовала РФ в свою пользу
  • Путин является военным преступником
  • Все украинцы должны работать на победу

Пророссийский нардеп Юрий Бойко вышел в TikTok с обращением к украинцам после того, как в СМИ появилась информация о его вызове на допрос в СБУ.

"Последнее мое заявление вызвало резкую реакцию общества, поэтому я хочу предоставить несколько объяснений. Первое - я точно не хочу, чтобы мое заявление было использовано Российской Федерацией и военным преступником Путиным для оправдания агрессии и нападения на нашу страну. Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте, или работают в тылу на победу, обидели мои слова, я хочу извиниться и сказать, что мы все должны быть едины и нацелены на победу над внешним агрессором и отставить в сторону все внутренние разногласия", - сказал он.

видео дня

Бойко также призвал всех политиков действовать по такому принципу, объединять страну и людей и делать все, чтобы мы победили, а враг был как можно скорее разбит.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите, что сказал Бойко после допроса в СБУ:

Скандальный нардеп также объяснил свое заявление по поводу "украинских радикалов" BBC. Он вышел в Сеть с таким видео из-за того, что, по его мнению, процессы дерусификации якобы "нарушают нормы действующей Конституции", а он выступает за сохранение конституционных прав и свобод украинцев.

Опроверг он и предположение о том, что "радикалами" называл нынешнюю власть и, в частности, президента Владимира Зеленского. Напротив, политик якобы поддерживает украинские власти.

Допрос Юрия Бойко – что известно

Напомним, Главред писал, что 17 декабря народный депутат Украины, глава группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко пришел на допрос в Службу безопасности Украины.

Как писали СМИ, причиной допроса стало "резонансное видео", в котором он обвинял так называемых "радикалов" в якобы сносе памятников, переименовании городов и запрете разговаривать на родном языке.

Заметим, что накануне аналитик Юрий Богданов сказал, что появление скандального видео Бойко в сети свидетельствует о том, что он давно не претендует ни на какую власть. Он претендует на свои 5-10-15%, которые позволяют ему сохранять влияние, заниматься сохранением собственных активов и активов партнеров (о расширении он давно не думает), а также ограждаться от тюрьмы политическим статусом.

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Кто такой Юрий Бойко?

Юрий Бойко - украинский пророссийский политик и бизнесмен, народный депутат Украины VI, VIII и IX созывов, фигурант антикоррупционных расследований и реестра предателей, пишет Википедия.

После победы Революции достоинства Бойко стал одним из лидеров пророссийского движения Украины. Бойко регулярно и систематически распространял тезисы российской пропаганды и колониальное видение украинской истории (в частности отрицал российскую агрессию и обвинял украинскую власть в "отсутствии диалога с Россией ради мира на Донбассе"), был организатором акций на 9 мая, является сторонником Московского патриархата, расширения прав русского языка в Украине. Занесен в базу центра "Миротворец".

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