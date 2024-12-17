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Нардепа Юрия Бойко вызвали на допрос в СБУ: в чем причина - СМИ

Анна Косик
17 декабря 2024, 11:34обновлено 17 декабря, 12:07
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Бойко должен объяснить правоохранителям свои последние заявления.
СБУ, Бойко
Причиной появления Бойко в СБУ стало его видео об "украинских радикалах" / Коллаж: Главред, фото: СБУ, УНИАН

Главное:

  • Юрий Бойко пришел на допрос в СБУ
  • Причиной допроса называют его последние заявления

Народный депутат Украины, глава группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко пришел на допрос в Службу безопасности Украины. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, СБУ вызвала нардепа на допрос из-за его "резонансного видео", в котором он обвинял так называемых "радикалов" в якобы сносе памятников, переименовании городов и запрете разговаривать на родном языке (на русском - Главред).

видео дня

"Не успел глава запрещенной "ОПЗЖ" Юрий Бойко записать свое резонансное видео, как уже пришел в СБУ. Служба безопасности вызвала политика на допрос, где он должен подробно объяснить свои последние заявления", - сообщил собеседник.

Отметим, что пророссийское заявление Бойко, опубликованное накануне в TikTok, также содержало тезис о якобы запрете от "радикалов" свободно посещать церковь, в которую они хотят ходить.

"Насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас – тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей", - подчеркивал он, вероятнее всего, подразумевая под "радикалами" противников России.

Стоит отметить, что заявление Бойко сразу привлекло внимание Службы безопасности Украины, и, по словам командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, Василий Малюк пообещал, что СБУ будет действовать твердо и решительно.

Как уже известно, глава СБУ сдержал свое обещание прямо сейчас Юрий Бойко находится на допросе.

Деятельность пророссийских чиновников в Украине

Напомним, Служба безопасности Украины вручила подозрение в государственной измене народносу депутату Нестору Шуфричу, который годами вел антиукраинскую деятельность, тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российского агента.

Впоследствии, как писал Главред, на одном из заседаний по делу о госизмене депутат Шуфрич устроил "театр" и якобы жаловался на самочувствие, а его адвокаты ходатайствовали о переносе заседания. По словам защитников политика, его якобы забрали в суд из частной клиники во время послеоперационной реабилитации.

Ранее также бывший депутат от запрещенной ОПЗЖ и подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук, находящийся в России, в украинских судах требовал вернуть ему гражданство и депутатский мандат.

Больше новостей:

Кто такой Юрий Бойко?

Юрий Бойко - украинский пророссийский политик и бизнесмен, народный депутат Украины VI, VIII и IX созывов, фигурант антикоррупционных расследований и реестра предателей, пишет Википедия.

После победы Революции достоинства Бойко стал одним из лидеров пророссийского движения Украины. Бойко регулярно и систематически распространял тезисы российской пропаганды и колониальное видение украинской истории (в частности отрицал российскую агрессию и обвинял украинскую власть в "отсутствии диалога с Россией ради мира на Донбассе"), был организатором акций на 9 мая, является сторонником Московского патриархата, расширения прав русского языка в Украине. Занесен в базу центра "Миротворец".

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