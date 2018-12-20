Примкнувший к ПЦУ митрополит "отжал" у Онуфрия храм на Троещине

Спасо-Преображенский собор / preobraz.kiev.ua

Решением парафиального совета Спасо-Преображенского собора, расположенного на Троещине в Киеве, была одобрена поддержка митрополита ПЦУ Александра (Драбинко).

"Заслушав информацию митрополита Александра и мнения клириков и членов Приходского совета, приняли решение выразить поддержку митрополиту Переяслав-Хмельницкому и Вишневскому Александру (Драбинко) и не возражать ему проводить богослужения в Спасо-Преображенском соборе", - говорится в сообщении на сайте храма.

Отметим, что митрополит Александр был наместником настоятеля Спасо-Преображенского собора, которым являлся предстоятель УПЦ МП. Приходской совет собора возглавляет бывший член Партии регионов, крупный бизнесмен Игорь Лысов.

Сам митрополит Александр спрогнозировал, что другие священники Московского патриархата также последуют его примеру и присоединятся к ПЦУ.

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"Я более чем уверен в этом. Это произойдет после решения канонического вопроса о предоставлении Томоса. Уже 6 января будет вручение, и думаю, тогда все вопросы снимутся. Многие священники сейчас звонят, советуются, спрашивают. Но пока у нас нет уставных документов и нет юридической базы, поэтому мы воздерживаемся от каких-то действий. Но движение будет. И еще какое!", - подчеркнул он в комментарии Обозревателю.

Как известно, УПЦ МП не признала создание Православной церкви Украины.

Кроме того, Синод УПЦ МП принял решение о снятие с должностей и предании анафеме митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкого) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) за участие объединительном Соборе.