В Чернобыльском заповеднике запела удивительная птичка: сеть взорвалась

Пение этой красавицы может длиться до шести часов в сутки, повторяя куплеты до 5000 раз с добавлением свистов и щелчков.

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Птица в Чернобыле спела нереальную мелодию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, https://www.facebook.com/zapovidnyk2018

О чем речь:

На территории заповедника обитает горихвостка черная, ее пение - настоящий "музыкальный перформанс"

Самка горихвостки откладывает около пяти яиц, и за лето пара может иметь до двух выводков птенцов

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике можно встретить необычного обитателя - черную горихвостку. Согласно публикации на Facebook, этот причудливый вид птиц является "неким отшельником".

Он предпочитает заброшенные места, где находит укрытие в старых зданиях, щелях в стенах или на чердаках, избегая дикой природы в традиционном понимании.

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Ежегодно осенью эти птицы мигрируют в более теплые края - в Южную и Западную Европу, Азию и Северную Африку.

Самцы возвращаются уже в конце марта, закрепляют за собой территорию и начинают брачные "концерты", пытаясь привлечь самок.

"Пение самца - настоящий музыкальный перформанс. В хорошую погоду он может петь до шести часов в сутки, повторяя один и тот же куплет с вариациями до 5000 раз! К основной песне добавляются характерные свисты "фить" и щелчки "тек", которые складываются в неповторимую акустическую мозаику", - говорится в сообщении.

Специалисты сообщают, что самка горихвостки откладывает около пяти яиц, и при благоприятных условиях пара может вырастить два выводка птенцов в течение одного лета.

Комментарии просто расцвели положительными отзывами этой "артистки":

"Очень красиво поет"!

"В Киеве, на Троещине давно наблюдаю за этими хорошенькими птичками"!

"Ждем их каждую весну"!

Кстати, также недавно сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыля зафиксировано редкое явление. Наблюдаются изменения в численности отдельных видов.

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Что такое Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник? Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник - природоохранная территория в Украине, биосферный заповедник. Расположен в пределах Иванковского и Полесского районов Киевской области в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Образован Указом Президента Украины от 26 апреля 2016 года на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области, в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения (ЗВиЗБ(О)В). Площадь Заповедника составляет 226 269,5 га - это самая большая единица природно-заповедного фонда на территории Украины, ведь до этого крупнейшим природным заповедником Украины был Крымский природный заповедник с площадью 44 000 га. Официальный слоган: "Место, где природа может быть собой", пишет Википедия.

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