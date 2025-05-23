В Чернобыльском заповеднике запела удивительная птичка: сеть взорвалась

О чем речь:
- На территории заповедника обитает горихвостка черная, ее пение - настоящий "музыкальный перформанс"
- Самка горихвостки откладывает около пяти яиц, и за лето пара может иметь до двух выводков птенцов
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике можно встретить необычного обитателя - черную горихвостку. Согласно публикации на Facebook, этот причудливый вид птиц является "неким отшельником".
Он предпочитает заброшенные места, где находит укрытие в старых зданиях, щелях в стенах или на чердаках, избегая дикой природы в традиционном понимании.
Ежегодно осенью эти птицы мигрируют в более теплые края - в Южную и Западную Европу, Азию и Северную Африку.
Самцы возвращаются уже в конце марта, закрепляют за собой территорию и начинают брачные "концерты", пытаясь привлечь самок.
"Пение самца - настоящий музыкальный перформанс. В хорошую погоду он может петь до шести часов в сутки, повторяя один и тот же куплет с вариациями до 5000 раз! К основной песне добавляются характерные свисты "фить" и щелчки "тек", которые складываются в неповторимую акустическую мозаику", - говорится в сообщении.
Специалисты сообщают, что самка горихвостки откладывает около пяти яиц, и при благоприятных условиях пара может вырастить два выводка птенцов в течение одного лета.
Комментарии просто расцвели положительными отзывами этой "артистки":
- "Очень красиво поет"!
- "В Киеве, на Троещине давно наблюдаю за этими хорошенькими птичками"!
- "Ждем их каждую весну"!
Кстати, также недавно сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыля зафиксировано редкое явление. Наблюдаются изменения в численности отдельных видов.
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Что такое Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник?
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник - природоохранная территория в Украине, биосферный заповедник. Расположен в пределах Иванковского и Полесского районов Киевской области в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Образован Указом Президента Украины от 26 апреля 2016 года на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области, в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения (ЗВиЗБ(О)В).
Площадь Заповедника составляет 226 269,5 га - это самая большая единица природно-заповедного фонда на территории Украины, ведь до этого крупнейшим природным заповедником Украины был Крымский природный заповедник с площадью 44 000 га.
Официальный слоган: "Место, где природа может быть собой", пишет Википедия.
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