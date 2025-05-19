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Сколько клубники можно есть без вреда для фигуры: нутрициолог объяснил

Даяна Швец
19 мая 2025, 16:30
369
Рекомендуется употреблять свежую или замороженную клубнику без добавления сахара, избегая сладких клубничных продуктов.
клубника
Нутрициолог объяснил, как клубника влияет на вес / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем рассказал нутрициолог:

  • Клубника является низкокалорийной ягодой и содержит около 300 ккал на 1 кг
  • Важнее общее употребление калорий за день, чем количество съеденного фрукта

Клубника - не только вкусная летняя ягода, но и отличный выбор для тех, кто следит за фигурой. Но действительно ли ее можно есть в любых количествах, не беспокоясь о лишних килограммах? Своим видением поделился нутрициолог и фитнес-тренер Юрий Попко на своей странице в Instagram, пишет Главред.

Какая калорийность клубники?

Как отмечает специалист, в килограмме свежей клубники содержится около 300 калорий. Если сравнить с рекомендуемой суточной нормой калорий для взрослого человека - ориентировочно 2400 ккал - то можно было бы съесть аж 8 кг этой ягоды, чтобы достичь этого предела.

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"Конечно, никто не будет есть 8 килограммов клубники за день. Поэтому не так важно сколько вы клубники будете есть за день, как сколько в целом других продуктов и калорий будете потреблять", - пояснил нутрициолог.

Как правильно есть клубнику для пользы здоровью?

Клубнику лучше есть в свежем или замороженном виде - без сахара. Избегайте йогуртов, творожков и десертов со вкусом клубники, в состав которых входит добавленный сахар - именно они могут помешать вашим целям.

Кроме того, клубника положительно влияет на здоровье: снижает уровень "плохого" холестерина (LDL), нормализует артериальное давление, а благодаря высокому содержанию антиоксидантов - поддерживает гибкость сосудов и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

Также ранее фитнес-тренер объяснил, как есть и не набирать вес.

Больше интересных новостей о клубнике:

Кто такой Юрий Попко?

Юрий Попко - фитнес-тренер, нутрициолог и эксперт по здоровому питанию из Львова. Его опыт работы в этой сфере составляет 8 лет.

Ранее он работал инструктором в спортивном зале, а сейчас делится своим опытом онлайн.

Он активно пропагандирует здоровое питание и физическую активность. Юрий Попко получил известность благодаря своим рекомендациям по правильному питанию и советам по похудению без строгих диет.

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