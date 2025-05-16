Как ухаживать за клубникой в мае: ягоды вырастут крупными и сочными

При уходе за клубникой в мае следует помнить, что растения выходят из периода покоя и активно наращивают вегетативную массу.

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Как ухаживать за клубникой в мае / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Ольга Воронова"

Вы узнаете:

Очистка участка и уход за почвой

Профилактика заболеваний и защита от вредителей

Система подкормок для обильного плодоношения

Клубника, наверное, самая долгожданная летняя ягода у взрослых и детей. Но это растение капризное, и без должного ухода может не дать урожая. В мае придется уделить культуре много времени, чтобы в июне уже наслаждаться результатами. "Главред" разобрался, что делать с клубникой в мае, чтобы позже наслаждаться ароматными ягодами.

Автор Youtube-канала "Ольга Воронова" также рассказала, как ухаживать за клубникой в мае.

Что важно знать?

При уходе за клубникой в мае следует помнить, что растения выходят из периода покоя и активно наращивают вегетативную массу. Температура почвы и воздуха в этот период уже достаточно комфортная для активного роста, однако риск возвратных заморозков все еще сохраняется. Кусты начинают формировать цветоносы, поэтому важно обеспечить растениям оптимальные условия для закладки будущего урожая. Кроме того, в это время активизируются различные вредители и возбудители болезней, что требует своевременных защитных мероприятий.

Основные агротехнические работы

Очистка участка и уход за почвой

Май – идеальное время для санитарной обработки клубничной плантации. Необходимо удалить старые, поврежденные и перезимовавшие листья, которые могут стать источником инфекций. Эта процедура значительно улучшает доступ света и воздуха к растениям, что способствует их здоровому развитию.

Рыхление почвы вокруг кустов – еще один важный элемент ухода. При этом следует:

Тщательно удалить сорняки, конкурирующие с клубникой за питательные вещества;

Избавиться от появившихся усов, если вы не планируете размножение растений;

Обеспечить достаточную аэрацию почвы, не повреждая корневую систему.

Профилактика заболеваний и защита от вредителей

В мае особенно важно провести обработку кустов клубники от потенциальных угроз:

Приготовить раствор железного купороса или бордоской жидкости.

Выбрать сухой безветренный день для проведения обработки.

Тщательно опрыскать растения, уделяя внимание нижней стороне листьев.

Повторить обработку через 10-14 дней при необходимости.

Система подкормок для обильного плодоношения

Правильное питание растений в мае – залог хорошего урожая клубники. Подкормки проводятся в определенной последовательности:

Азотные удобрения – применяются в первой половине мая для стимуляции роста зеленой массы. Эффективными вариантами являются:

Аммиачная селитра

Разведенный коровяк

Мочевина

Куриный помет (в правильной концентрации)

Фосфорно-калийные удобрения – вносятся примерно через неделю после азотной подкормки для стимуляции образования ягод. Особенно рекомендуется использовать монофосфат калия, богатый необходимыми для плодоношения элементами.

Проведя все необходимые мероприятия по уходу за клубникой в мае, вы создадите оптимальные условия для обильного и качественного плодоношения. Помните, что комплексный подход, включающий очистку, защиту от болезней и вредителей, а также грамотную систему подкормок, является основой успешного выращивания этой культуры.

Следуя данным рекомендациям, вы не только укрепите здоровье растений, но и значительно увеличите урожайность вашей клубничной плантации в предстоящем сезоне. Систематичность и своевременность проведения работ – ключ к получению вкусных, крупных и здоровых ягод, которые будут радовать вас и ваших близких.

Смотрите видео о том, как ухаживать за клубникой в мае.

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