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Лук вырастет в разы быстрее: эксперты призвали добавить в лунку секретный продукт

Марина Фурман
22 марта 2025, 04:02
17
Чтобы получить быстрый и качественный урожай лука, важно соблюдать простое правило посадки.
лук
Лук растет медленно - что с этим делать? / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как ускорить рост лука на огороде
  • Как правильно сажать растение

Лук - основной ингредиент, без которого невозможно обойтись на кухне. Весной у некоторых огородников у растения уже пробиваются зеленые перья, которые можно использовать для салатов, заморозки или продажи. А вот кому-то не везет, ведь лук растет медленно или портится. Главред выяснил, что добавить в лунку, чтобы лук рос в три раза быстрее.

Портал Pixelinform пишет, чтобы в разы сократить срок созревания лука, стоит лишь найти горсть золы, оставшейся после сжигания дров или веток.

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Как известно, пепел содержит необходимые элементы, помогающие активировать рост растений.

Сначала эксперты рекомендуют выкопать лунки (немного больше, чем обычно), затем добавьте одну столовую ложку просеянной золы. А сверху необходимо насыпать совсем немного речного песка для улучшения дренажа.

Далее возьмите луковицу и поместите в лунку донцем вниз, засыпьте землей, уплотните и не забывайте регулярно поливать.

Для закрепления эффекта стоит через три недели после того, как перья лука начнут появляться из-под земли, подкормите растение зольным настоем.

Для этого растворите стакан золы в 10 литрах горячей воды, дайте настояться в течение суток, затем процедите и поливайте лук под корень. Это поможет не только подкормить растения, но и защитит их от грибковых заболеваний.

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