Такой совет может удивить, однако такие простые действия могут существенно улучшить рост растений на огороде и в саду, говорят эксперты.

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Садоводы призвали использовать один предмет одежды, чтобы улучшить рост растений/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Как улучшить рост растений

Какой предмет одежды поможет улучшить рост растений

Садовые задачи не всем нравятся, поскольку они могут отнимать много времени и часто являются дорогостоящими. Однако один старый предмет одежды может быть таким же эффективным при уходе за растениями в саду и на огороде, как и любой другой инструмент, и он фактически бесплатный.

Посадка деревьев, кустов и других растений на практике может оказаться гораздо более сложной задачей, чем казалось изначально. Пока растения будут расти, они будут нуждаться в надлежащем уходе. Эксперты по садоводству рассказали, какой необычный предмет одежды может "творить чудеса", когда дело доходит до посадки деревьев и других растений, пишет The Mirror.

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По словам экспертов, во время посадки растений можно использовать старые чулки.

"Вместо того, чтобы использовать застежки-молнии, сделанные из одноразового пластика, который может сдерживать рост и который трудно снять, или шпагат, который быстро распадается, лучше использовать куски гибких колготок, чтобы завязать свои клематисы или красную фасоль", - отметили эксперты.

Чулки используются в садоводстве, чтобы обеспечить прочную опору для растений, не повреждая их стебли или лозу. Поскольку чулки изготовлены из эластичного дышащего материала, они обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха, что является жизненно важным для здорового роста растений.

Садоводы также могут использовать другие виды одежды, которые являются достаточно эластичными.

Как это реализовать на практике? Надо нарезать чулки на полосы нужной длины и затем подвязать растения, где нужно.

Хотя материал может быть непрочным для использования на колючих растениях, таких как розы или малина, он прекрасно подходит для более деликатных растений, таких как клематис.

Чулки помогают удерживать растения на месте, не повреждая их нежные стебли и не блокируя поток воздуха.

Кроме поддержки, такой материал может служить другим полезным целям в саду. Чулки могут служить защитным барьером для фруктов и овощей, не давая вредителям проникнуть к ним.

Другое разумное использование - хранение лука и чеснока или накрытие фруктов, чтобы защитить их от насекомых.

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