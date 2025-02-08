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Что положить к луку, чтобы он не испортился: малоизвестный лайфхак

Даяна Швец
8 февраля 2025, 02:00
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Придерживаясь простых правил, можно продлить срок хранения лука и избежать лишних отходов.
Что положить к луку, чтобы он не испортился: малоизвестный лайфхак
Как правильно хранить лук / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Главное:

  • Как сохранить лук свежим без холодильника
  • Почему чаще всего лук портится чаще всего

Чтобы лук оставался свежим как можно дольше, его следует хранить в сухом и прохладном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Если создать идеальные условия сложно, на помощь придет один простой лайфхак, пишет Главред со ссылкой на польское издание Onet.

Почему чаще всего портится лук?

Эксперты объясняют, что лук быстро портится из-за высокой влажности, плохой вентиляции или соседства с другими продуктами. Из-за этого он размягчается, прорастает или покрывается плесенью.

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Как продлить срок хранения лука?

Основное правило - оставлять лук в его естественной кожуре, которая служит естественным барьером от порчи.

"В случаях повышенной влажности в помещении стоит воспользоваться простым приемом. В емкость с луком можно положить бумажное полотенце или рулон туалетной бумаги, чтобы впитать лишнюю влагу. Однако важно регулярно проверять материал и заменять его, когда он становится влажным", - рассказали эксперты.

Где лучше всего хранить лук?

Лучше всего хранить овощ в сухом месте, подчеркивают эксперты.

"Подвал или гараж подойдут идеально, если влажность не слишком высокая. В квартире можно использовать вентилируемые ящики или картонные коробки с отверстиями. Для хранения лучше всего подходят джутовые или хлопковые мешочки, а также картонные коробки с отверстиями для вентиляции", - говорят эксперты.

Если одна из луковиц начинает портиться, ее следует немедленно выбросить, чтобы не испортить весь запас.

Кстати, также ранее рассказывалось, как с помощью лука спасти сковороду от нагара.

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Что за ресурс - Onet?

Onet - это крупнейший польскоязычный интернет-портал, который был основан в 1996 году компанией Optimus (ныне CD Projekt). С 2012 года он контролируется медиакомпанией Ringier Axel Springer Polska, которая владеет 100% акций портала. Onet является одним из самых популярных и часто цитируемых источников информации в Польше, охватывая широкий спектр тем: от новостей, спорта и бизнеса до культуры, технологий и стиля жизни, пишет Википедия.

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