Проверенный бабушкин метод: как с помощью лука спасти сковороду от нагара

Чтобы отчистить сковородку до блеска, вам понадобится всего несколько минуты, а также уксус и немного лука.

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Как легко очистить сковороду / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как за считанные минуты избавиться от нагара на сковороде

Способны ли домашние средства справиться с нагаром на посудине

Сковорода есть практически на каждой кухне, ведь без посудины сложно представить приготовление пищи. Иногда даже у опытных хозяек могут прилипать кусочки пищи. А нагар - самая стойкая и неприятная грязь, которая доставляет немало хлопот. Главред выяснил, как спасти сковородку от нагара.

Порой даже дорогие средства из магазина не справляются с нагаром и остатками пищи на сковороде.

видео дня

Инфлюенсер Камана Бхаскаран поделилась советом, как с помощью натуральных методов до блеска очистить сковородку.

"Перестаньте использовать токсичные стиральные порошки, чтобы отчистить пригоревшие кастрюли. Делюсь советом моей бабушки, как отчистить пригоревшую сковородку", - написала блогер в своем посте в Instagram, передает The Indian Express.

Женщина добавила, что лук и немного уксуса могут помочь эффективно очистить пригоревшую сковородку.

"Нарежьте луковицу (примерно ¼ большую луковицу). Оставьте шелуху и положите ее на пригоревшую сковородку. Добавьте белый уксус (¼ стакана) и оставьте кипеть примерно на 10 минут", - говорится в видео.

Далее возьмите губку и с легкостью протрите сковороду.

Инфлюенсер говорит, что природные ферменты лука помогают расщеплять устойчивые пригоревшие остатки. А кислотность уксуса расщепляет жир и обугленные частицы. Также такой метод помогает нейтрализовать запахи.

Кроме того, в раствор можете добавить немного соды, чтобы добиться идеального результата.

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Что такое The Indian Express? The Indian Express - индийская газета, принадлежавшая Рамантху Гоэнтки и основанная в 1931 году. После его смерти в 1991 году издательская группа разделилась между членами семьи, а название осталось за мумбайским издательством, хотя газета публикуется в нескольких главных городах страны и поставляется за ее пределы, пишет Википедия.

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