Проверенный бабушкин метод: как с помощью лука спасти сковороду от нагара

Вы узнаете:
- Как за считанные минуты избавиться от нагара на сковороде
- Способны ли домашние средства справиться с нагаром на посудине
Сковорода есть практически на каждой кухне, ведь без посудины сложно представить приготовление пищи. Иногда даже у опытных хозяек могут прилипать кусочки пищи. А нагар - самая стойкая и неприятная грязь, которая доставляет немало хлопот. Главред выяснил, как спасти сковородку от нагара.
Порой даже дорогие средства из магазина не справляются с нагаром и остатками пищи на сковороде.
Инфлюенсер Камана Бхаскаран поделилась советом, как с помощью натуральных методов до блеска очистить сковородку.
"Перестаньте использовать токсичные стиральные порошки, чтобы отчистить пригоревшие кастрюли. Делюсь советом моей бабушки, как отчистить пригоревшую сковородку", - написала блогер в своем посте в Instagram, передает The Indian Express.
Женщина добавила, что лук и немного уксуса могут помочь эффективно очистить пригоревшую сковородку.
"Нарежьте луковицу (примерно ¼ большую луковицу). Оставьте шелуху и положите ее на пригоревшую сковородку. Добавьте белый уксус (¼ стакана) и оставьте кипеть примерно на 10 минут", - говорится в видео.
Далее возьмите губку и с легкостью протрите сковороду.
Инфлюенсер говорит, что природные ферменты лука помогают расщеплять устойчивые пригоревшие остатки. А кислотность уксуса расщепляет жир и обугленные частицы. Также такой метод помогает нейтрализовать запахи.
Кроме того, в раствор можете добавить немного соды, чтобы добиться идеального результата.
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Что такое The Indian Express?
The Indian Express - индийская газета, принадлежавшая Рамантху Гоэнтки и основанная в 1931 году. После его смерти в 1991 году издательская группа разделилась между членами семьи, а название осталось за мумбайским издательством, хотя газета публикуется в нескольких главных городах страны и поставляется за ее пределы, пишет Википедия.
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