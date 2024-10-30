Десятки хозяек каждый день портят сковородки: как их нельзя мыть

О чем вы узнаете:
- Почему стоит избегать горячей воды
- Чем нельзя мыть сковородку
- Как правильно мыть сковороду
Многие привыкли сразу после готовки мыть сковороду горячей водой, но это может привести к множеству проблем как с посудой, так и с сантехникой.
Главред узнавал, как сохранить ее антипригарные свойства и предотвратить засоры труб.
Почему нельзя мыть горячие сковородки?
Когда вы моете горячую сковороду, на стенках труб происходит резкое охлаждение воды, и расплавленный жир, смываемый со сковороды, быстро затвердевает, пишет портал на Пенсии.
Почему появляются жирные пятна на кухне?
Эти загрязнения образуются из-за мельчайших капелек жира, которые во время приготовления пищи разбрызгиваются по помещению кухни. Эти капельки способны улететь на приличные расстояния — жирный налёт вы можете обнаружить, например, и на стене, противоположной от плиты.
Это создает отложения на стенках труб, которые со временем образуют пробки и могут полностью перекрыть водосток. Кроме того, резко охлаждать раскаленную сковороду холодной водой опасно и для самой посуды, так как это может привести к деформации металла и повреждению антипригарного покрытия.
Как правильно мыть сковороду
Чтобы защитить посуду и трубы, соблюдайте несколько простых правил:
- Остудите сковороду. Дайте сковороде остыть до комнатной температуры перед мытьем. Это уменьшит риск термических повреждений покрытия и защитит от деформации.
- Удалите лишний жир. Протрите сковороду бумажным полотенцем или салфеткой, убирая остатки жира и пищи перед тем, как приступать к мытью.
- Используйте теплую воду. Мойте посуду теплой водой с добавлением моющего средства, избегая использования кипятка или ледяной воды. Этот способ удалит жир без риска образования пробок в трубах.
- Очищайте сковороду правильно. Если на сковороде образовался нагар, аккуратно обработайте его пищевой содой и мягкой губкой. Избегайте металлических щеток и шершавой стороны губки, чтобы не поцарапать антипригарное покрытие.
Как нельзя мыть сковороду
Чтобы продлить срок службы посуды и избежать засоров, запомните важные правила:
Не лейте холодную воду на горячую сковороду — это вредно для покрытия и металла.
Не используйте металлические губки и щетки, так как они царапают поверхность, что усложняет дальнейшую очистку и ухудшает антипригарные свойства.
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