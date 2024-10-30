Десятки хозяек каждый день портят сковородки: как их нельзя мыть

Главред узнавал, как сохранить ее антипригарные свойства и предотвратить засоры труб.

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Как нельзя мыть сковороду / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Почему стоит избегать горячей воды

Чем нельзя мыть сковородку

Как правильно мыть сковороду

Многие привыкли сразу после готовки мыть сковороду горячей водой, но это может привести к множеству проблем как с посудой, так и с сантехникой.

Главред узнавал, как сохранить ее антипригарные свойства и предотвратить засоры труб.

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Почему нельзя мыть горячие сковородки?

Когда вы моете горячую сковороду, на стенках труб происходит резкое охлаждение воды, и расплавленный жир, смываемый со сковороды, быстро затвердевает, пишет портал на Пенсии.

Почему появляются жирные пятна на кухне? Эти загрязнения образуются из-за мельчайших капелек жира, которые во время приготовления пищи разбрызгиваются по помещению кухни. Эти капельки способны улететь на приличные расстояния — жирный налёт вы можете обнаружить, например, и на стене, противоположной от плиты.

Это создает отложения на стенках труб, которые со временем образуют пробки и могут полностью перекрыть водосток. Кроме того, резко охлаждать раскаленную сковороду холодной водой опасно и для самой посуды, так как это может привести к деформации металла и повреждению антипригарного покрытия.

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Как правильно мыть сковороду

Чтобы защитить посуду и трубы, соблюдайте несколько простых правил:

Остудите сковороду . Дайте сковороде остыть до комнатной температуры перед мытьем. Это уменьшит риск термических повреждений покрытия и защитит от деформации.

. Дайте сковороде остыть до комнатной температуры перед мытьем. Это уменьшит риск термических повреждений покрытия и защитит от деформации. Удалите лишний жир . Протрите сковороду бумажным полотенцем или салфеткой, убирая остатки жира и пищи перед тем, как приступать к мытью.

. Протрите сковороду бумажным полотенцем или салфеткой, убирая остатки жира и пищи перед тем, как приступать к мытью. Используйте теплую воду . Мойте посуду теплой водой с добавлением моющего средства, избегая использования кипятка или ледяной воды. Этот способ удалит жир без риска образования пробок в трубах.

. Мойте посуду теплой водой с добавлением моющего средства, избегая использования кипятка или ледяной воды. Этот способ удалит жир без риска образования пробок в трубах. Очищайте сковороду правильно. Если на сковороде образовался нагар, аккуратно обработайте его пищевой содой и мягкой губкой. Избегайте металлических щеток и шершавой стороны губки, чтобы не поцарапать антипригарное покрытие.

Как нельзя мыть сковороду

Чтобы продлить срок службы посуды и избежать засоров, запомните важные правила:

Не лейте холодную воду на горячую сковороду — это вредно для покрытия и металла.

Не используйте металлические губки и щетки, так как они царапают поверхность, что усложняет дальнейшую очистку и ухудшает антипригарные свойства.

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