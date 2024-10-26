Блюда больше не прилипнут: как правильно разогреть стальную сковородку

Лайфхак с водой, который поможет проверить температуру сковородки.

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Как разогреть сковородку / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему блюда прилипают к сковородке

Как проверить её температуру

Часто бывает так, что блюда пригорают на сковороде. Но дело не только в количестве масла, но и в том, как оно разогрето. О том, как легко проверить, достаточно ли разогрета сковородка, рассказал судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский.

Как правильно разогреть стальную сковородку

Шеф-повар отмечает, что для того, чтобы блюдо никогда не прилипало к поверхности стальной сковородки, нужно соблюдать три условия:

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хорошо разогреть сковородку;

использовать растительное масло;

подождать, когда на продукте появится корочка.

Кроме того, чтобы блюдо легко отлипало от сковородки - нужна правильная температура поверхности посуды. По его словам, она должна составлять 190-195 градусов.

Как проверить, разогрелась ли сковородка

Владимир Ярославский поделился лайфхаком, который поможет проверить, хорошо ли разогрета сковородка.

Поставьте пустую сковородку на огонь, не наливая масла. Через некоторое время, когда посчитаете, что посуда разогрелась, налейте примерно 1 ч. л. воды.

Если вода начала испаряться - сковородка еще не разогрета. Поэтому вылейте воду и продолжайте разогревать посуду. Даже тогда, когда вода собирается в несколько капель, которые скользят по поверхности, посуду необходимо подержать на огне еще некоторое время.

Когда вода не будет испаряться и соберется в одну большую каплю, которая, не растекаясь, будет скользить над поверхностью - посуда разогрета до нужной температуры.

После этого можно выливать воду и наливать в масло. Когда оно разогреется, приступайте к приготовлению выбранного блюда. Тогда же можно уменьшить огонь.

Когда на продукте образуется легкая корочка, его следует перевернуть или убрать со сковородки.

Как разогреть сковородку, чтобы блюда не прилипали - видео:

Кто такой Владимир Ярославский? Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine", а также судья проекта "МастерШеф Украина". Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.

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