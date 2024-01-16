Стоит копейки: самое лучшее средство для очистки сковородки от нагара

Следуя этим простым советам, вы сможете вернуть своей сковороде блеск и долгую жизнь, не затрачивая лишних усилий.

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Самое дешевое и лучшее средство для очистки сковородки / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

На каждой кухне можно найти сковородку с толстым слоем нагара, который кажется невозможным удалить. Даже самые опытные хозяйки сталкиваются с этой проблемой.

Однако, существует простой и эффективный способ справиться даже с самыми стойкими загрязнениями.

Сода и вода - простой способ для удаления нагара

Попробуйте смешать соду с водой, создавая пасту, которую нанесете на сковороду. Оставьте на 15 минут, затем тщательно смойте. При необходимости, используйте жесткую губку для тщательной очистки. Этот метод отлично подходит для легкого налета и поддержания чистоты.

Как очистить сковороду от многолетнего нагара?

Если нагар очень стойкий, создайте мощное средство:

смешайте 1/2 стакана жидкого мыла;

1/2 стакана соды;

1/4 стакана 9% уксуса.

Нанесите смесь на сковороду, используя губку или щетку (избегайте контакта с руками), и оставьте на ночь. Утром промойте теплой водой. Этот метод покончит с даже самым стойким нагаром, возвращая вашей сковороде первозданный вид.

Смотрите видео о том, как очистить сковороду от нагара:

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