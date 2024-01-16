Стоит копейки: самое лучшее средство для очистки сковородки от нагара

На каждой кухне можно найти сковородку с толстым слоем нагара, который кажется невозможным удалить. Даже самые опытные хозяйки сталкиваются с этой проблемой.
Однако, существует простой и эффективный способ справиться даже с самыми стойкими загрязнениями.
Сода и вода - простой способ для удаления нагара
Попробуйте смешать соду с водой, создавая пасту, которую нанесете на сковороду. Оставьте на 15 минут, затем тщательно смойте. При необходимости, используйте жесткую губку для тщательной очистки. Этот метод отлично подходит для легкого налета и поддержания чистоты.
Как очистить сковороду от многолетнего нагара?
Если нагар очень стойкий, создайте мощное средство:
- смешайте 1/2 стакана жидкого мыла;
- 1/2 стакана соды;
- 1/4 стакана 9% уксуса.
Нанесите смесь на сковороду, используя губку или щетку (избегайте контакта с руками), и оставьте на ночь. Утром промойте теплой водой. Этот метод покончит с даже самым стойким нагаром, возвращая вашей сковороде первозданный вид.
Смотрите видео о том, как очистить сковороду от нагара:
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