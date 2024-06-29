Жир расщепится за минуты: как быстро отмыть сковородку - уникальное средство

Ни для кого не секрет, что жир трудно удалить с кастрюль и сковородок, однако, по словам эксперта, существует средство, которое можно сделать своими руками.

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Как быстро отмыть сковородку - средство от застарелого жира / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Кулинарные масла и остатки пищи часто упорно прилипают к кастрюлям и сковородкам, а также к противням. Средство от CaterSpeed, которое можно сделать своими руками, обещает сделать посуду "блестящей" и при этом является экологически чистым, сообщает Express.

В формуле используются обычные бытовые ингредиенты, а также кастильское мыло, которое обещает эффективность.

"Чтобы создать это средство для удаления жира, нужно просто смешать в миске равные части бикарбоната соды и уксуса. Ингредиенты будут шипеть и пузыриться при смешивании, что является показателем их химической реакции. Добавление нескольких столовых ложек лимонного сока и чайной ложки кастильского мыла повышает эффективность смеси и оставляет приятный, чистый запах", - сказал эксперт компании. видео дня

Домашнюю пасту можно наносить непосредственно на жирные кастрюли и сковородки, а также на подносы.

Оставьте ее примерно на три минуты, а затем сотрите, чтобы получить чистую, блестящую поверхность.

"Это простой процесс, который дает впечатляющие результаты. Экономическая эффективность этого решения делает его отличным для всех владельцев домов. Вы можете сделать партию этой моющей смеси, которой хватит на несколько кастрюль и сковородок. Это значительно дешевле по сравнению с коммерческими средствами для удаления жира, которые могут стоить в несколько раз дороже", - отметил он.

Однако, по словам профессионала, он столь же эффективен, как и коммерческие средства для удаления жира, благодаря добавлению кастильского мыла.

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