Что на самом деле происходит с зубом без нервов: стоматологи ошеломили ответом

Зубы являются важным компонентом нашей ротовой полости, обеспечивая возможность пережевывания пищи и влияя на общее состояние здоровья. Одним из ключевых аспектов их функционирования является наличие нервов. О том, для чего на самом деле они нужны сообщили стоматологи одной из клиник в Instagram.
Почему зубам нужны нервы
Зубной нерв - это сосудисто-нервный пучок внутри пульпы зуба. Нервы и сосуды в ней также отвечают за поступление питательных веществ в дентине и минерализацию эмали, указывают стоматологи "Стоматологии Гаврилюка".
Кроме того, нервы в зубах выполняют ряд важных функций. Зубы имеют нервы по нескольким причинам, и эти причины связаны с обеспечением здоровья и функционирования зубов:
- Ощущения: Нервы в зубах позволяют чувствовать тепло, холод, давление и боль.
- Защита: Нервные окончания в зубах помогают предотвращать травмы, поскольку они заставляют человека реагировать на вредные раздражители.
- Рост и развитие: Нервы играют важную роль в развитии зубов, обеспечивая их кровоснабжением и питательными веществами, необходимыми для здорового роста.
Смотрите видео о том, как выглядит нерв зуба:
Что будет с зубом без нервов
Стоматолог-терапевт Ольга Павлюк в Facebook отмечает, что обычно нервом называют пульпу зуба. Но стоит отметить, что пульпа - это не только нерв, там еще проходит густая сеть сосудов, которая питает твердые ткани зуба, эмаль и дентин, то есть обеспечивает их необходимыми микроэлементами.
"Когда мы убираем из зуба пульпу, то метаболизм в твердых тканях приостанавливается, и уже у нас зуб имеет более тусклый оттенок. Поэтому зуб может темнеть после удаления нервов", - указывает она.
Смотрите видео о том, что будет с зубом без нервов:
Что известно о клинике "Estomatology"
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Можно ли жить без нервов в зубах
Стоматологи отмечают, что зуб с удаленным нервом больше подвержен разрушению, поскольку он уже не получает полезных элементов, необходимых для минерализации.
В каких случаях нужно удалять нерв зуба
Эксперты указывают на то, что некоторые стоматологические заболевания вызывают воспаление и видоизменение пульпы. В этих случаях необходима депульпация зуба - удаление пульпы вместе с нервно-сосудистым пучком.
Процедуру проводят:
- при несвоевременном лечении кариеса;
- если часть зуба разрушена;
- при периодонтите;
- при некрозе пульпы;
- при хроническом пульпите;
- при травме.
"В некоторых случаях к депульпированию прибегают при протезировании зубов. Как правило, для установки металлокерамических коронок", - резюмируют стоматологи.
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