Что на самом деле происходит с зубом без нервов: стоматологи ошеломили ответом

Нервы являются неотъемлемой частью зуба и выполняют ряд важных функций для их работы. Главред выяснил, что происходит с зубом после удаления зубного нерва.

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Почему зубам нужны нервы - что будет с зубом без нервов / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Зубы являются важным компонентом нашей ротовой полости, обеспечивая возможность пережевывания пищи и влияя на общее состояние здоровья. Одним из ключевых аспектов их функционирования является наличие нервов. О том, для чего на самом деле они нужны сообщили стоматологи одной из клиник в Instagram.

Почему зубам нужны нервы

Зубной нерв - это сосудисто-нервный пучок внутри пульпы зуба. Нервы и сосуды в ней также отвечают за поступление питательных веществ в дентине и минерализацию эмали, указывают стоматологи "Стоматологии Гаврилюка".

Кроме того, нервы в зубах выполняют ряд важных функций. Зубы имеют нервы по нескольким причинам, и эти причины связаны с обеспечением здоровья и функционирования зубов:

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Ощущения: Нервы в зубах позволяют чувствовать тепло, холод, давление и боль.

Защита: Нервные окончания в зубах помогают предотвращать травмы, поскольку они заставляют человека реагировать на вредные раздражители.

Рост и развитие: Нервы играют важную роль в развитии зубов, обеспечивая их кровоснабжением и питательными веществами, необходимыми для здорового роста.

Смотрите видео о том, как выглядит нерв зуба:

Что будет с зубом без нервов

Стоматолог-терапевт Ольга Павлюк в Facebook отмечает, что обычно нервом называют пульпу зуба. Но стоит отметить, что пульпа - это не только нерв, там еще проходит густая сеть сосудов, которая питает твердые ткани зуба, эмаль и дентин, то есть обеспечивает их необходимыми микроэлементами.

"Когда мы убираем из зуба пульпу, то метаболизм в твердых тканях приостанавливается, и уже у нас зуб имеет более тусклый оттенок. Поэтому зуб может темнеть после удаления нервов", - указывает она.

Смотрите видео о том, что будет с зубом без нервов:

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Можно ли жить без нервов в зубах

Стоматологи отмечают, что зуб с удаленным нервом больше подвержен разрушению, поскольку он уже не получает полезных элементов, необходимых для минерализации.

В каких случаях нужно удалять нерв зуба

Эксперты указывают на то, что некоторые стоматологические заболевания вызывают воспаление и видоизменение пульпы. В этих случаях необходима депульпация зуба - удаление пульпы вместе с нервно-сосудистым пучком.

Процедуру проводят:

при несвоевременном лечении кариеса;

если часть зуба разрушена;

при периодонтите;

при некрозе пульпы;

при хроническом пульпите;

при травме.

"В некоторых случаях к депульпированию прибегают при протезировании зубов. Как правило, для установки металлокерамических коронок", - резюмируют стоматологи.

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