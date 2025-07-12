Две иглы в одном шприце - не просто прихоть.

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Для чего нужна вторая игла в шприце / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Для чего нужны две иглы в одном шприце

Как правильно пользоваться шприцем с двумя иглами

Какие размеры и параметры имеют иглы

Обычный шприц - это один из самых распространенных медицинских инструментов, без которого трудно представить современную медицину. Но иногда можно встретить шприцы с двумя иглами, что вызывает естественный вопрос: для чего они нужны, как ими пользоваться, и какие особенности имеют эти иглы? Главред узнал основные аспекты использования таких шприцев, в частности шприцев объемом 5 мл.

Для чего две иглы в шприце

Шприц с двумя иглами имеет специфическое назначение. Обычно один из двух отличается по размеру или форме. Основная цель - сделать процесс введения или забора жидкости более удобным, быстрым или гигиеничным.

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В некоторых медицинских процедурах используют метод с двумя иглами - одна для забора жидкости, другая - для инъекции. Первую впоследствии заменяют, чтобы избежать инфицирования или плохого проникновения в кожу.

Как пользоваться шприцем с двумя иглами

Перед инъекцией необходимо сначала одеть первую иглу (обычно немного толще) и набрать препарат из ампулы или флакона. После этого эту иглу снимают и заменяют на вторую - более тонкую и предназначенную для инъекции. Такая последовательность позволяет сохранить остроту иглы для введения и уменьшить риск дискомфорта или осложнений у пациента. Все нужно выполнять чистыми руками или в перчатках, соблюдая правила асептики.

Зачем в шприце две иглы

Основная цель - сохранение стерильности и комфорта пациента. Игла для забора препарата часто загрязняется микрочастицами пробки или притупляется при ее прокалывании. Если такую же иглу использовать для инъекции, это может привести к боли, кровотечению или даже инфекционному осложнению. Вторая, отдельная игла, предназначена исключительно для введения препарата, что значительно снижает риски.

Какая игла в шприце 5 мл

Шприцы объемом 5 мл чаще всего комплектуются иглами стандартного размера, однако их параметры могут варьироваться в зависимости от назначения, рассказали и Государственном университете Вебера. Обычно иглы для 5 мл шприцев имеют диаметр от 0,6 до 0,9 мм (21-23G) и длину от 25 до 38 мм.

Смотрите видео о видах игл и шприцев:

Выбор конкретной иглы зависит от типа инъекции (подкожная, внутримышечная или внутривенная), а также от характеристик препарата. В случае шприцев с двумя иглами одна из них может быть более тонкой и короткой, другая - толще и длиннее.

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Об источнике: Государственный университет Вебера (WSU) Государственный университет Вебера (WSU) - это одно из ведущих высших учебных заведений штата Юта (США), которое известно высоким уровнем преподавания, широкой доступностью образования и стабильным присутствием в северной части штата. Университет обслуживает более 29 000 студентов и предлагает более 225 образовательных программ, среди которых 20 программ магистратуры. WSU является главным поставщиком медицинских специалистов в Юте, а также надежным академическим партнером для аэрокосмической и оборонной отраслей, в частности поддерживает деятельность авиабазы Hill Air Force Base.

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