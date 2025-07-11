Какие страны невозможно завоевать: блогерша удивила ответом

Среди причин защищенности некоторых стран есть не только территориальные особенности.

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Война маловероятна на территории трех стран / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что защищает Швейцарию от вражеского нападения

Почему никто не нападает на США

В последние несколько лет в разных уголках планеты разгорелись жесткие войны, что повысило градус напряжения. Но несмотря на это на планете остаются несколько стран, для которых вероятность развертывания войны на их территории крайне низкая.

Об этом в TikTok рассказала украинский блогер ellevika и объяснила, почему страны защищены от конфликтов. Главред узнал, что речь идет о Швейцарии, Японии и США.

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Швейцария является страной-крепостью, потому что 70% ее территорий защищены горами, а соединительные мосты могут взорваться как только кто-то приблизится к границам страны.

Территориальные особенности уменьшают риски завоевания и Японии, которая расположена на более чем 6800 островах, которые служат для страны щитом. Как только кто-то решится подплыть к Японии, то с этих островов сразу откроют огонь.

Если говорить о США, то дело даже не в 877 миллиардах долларов, которые они тратят в год на оборону, а в выгодном расположении. Все враждебно настроенные к Штатам страны отделяют океаны, а соседи, такие как Канада и Мексика, никогда не решатся напасть на США.

Блогер также вспомнила континент, который завоевать почти невозможно. Речь идет об Антарктиде. Хотя там есть залежи золота, цинка, урана и нефти, однако континент защищен Договором об Антарктике. К тому же, суровый климат и сложный путь к материку не позволят начать там войну.

Смотрите видео о странах, которые невозможно завоевать:

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О персоне: ellevika ellevika - украинский блогер, которая активно ведет соцсети, в частности TikTok, где за ее страницей следит более двух миллионов пользователей. В Сеть она выкладывает креативные видео на общественно-политические и исторические темы.

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