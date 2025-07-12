Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему одежда может плохо отчищаться в стиральной машине: что нужно проверить

Анна Косик
12 июля 2025, 02:56
16
Пятна на одежде иногда остаются после стирки из-за распространенной ошибки при выборе режима.
Стиральная машинка, стирка
Важные правила стирки одежды / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему иногда пятна остаются на одежде после стирки
  • Почему после добавления гранул на одежде не остается аромат

После стирки одежды или постельного белья на вещах могут оставались пятна. Но причиной этого не всегда является неподходящее стиральное средство. Многие люди получают одежду с пятнами после стирки из-за одной распространенной ошибки.

О ней в TikTok рассказал украинский блогер Марк Любчик. Главред узнал, что часто люди просто пренебрегают временем, которого для качественной стирки нужно достаточно много.

видео дня

"Меня всегда удивляет, когда люди говорят, что у них не выпирает одежда. Я спрашиваю: "На какую программу вы включаете и какая продолжительность", а там там стирка постели длится всего 49 минут, или 1 час", - отметил блогер.

По его словам, этого времени мало, поскольку средство не успевает нормально подействовать, а одежда стирается в холодной воде, ведь стиральная машинка постепенно нагревает воду. Если стиральная машинка работает до часа, то только сам цикл стирки длится 25 минут. Поэтому в результате вещи стираются в горячей воде 5-7 минут.

Для того, чтобы одежда успела качественно пройти все этапы стирки не нужно жалеть времени. Особенно это касается белых вещей и постельного белья, которые необходимо стирать в удлиненном режиме.

Блогер рассказал о еще одном важном нюансе во время стирки. Касается он того, что только что постиранная одежда с ароматическими гранулами часто не имеет никакого запаха.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика
Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

Причиной этого является то, что в стиральных машинках есть разные программы ополаскивания: в некоторых процесс удаления остатков моющих средств предусмотрен только один раз, а в других три и более, в зависимости от режима стирки.

Поэтому стоит ознакомиться с инструкцией стиральной машинки и если выяснится, что в ней запрограммированы несколько ополаскиваний, вместо гранул на последнем ополаскивании можно добавить в специальный отсек жидкий кондиционер.

Смотрите видео о секретах идеальной стирки:

@marclyubchyk

Инструкции друзья не просто так пишут и надо читать? Инструкции друзья не просто так пишут и надо читать?

♬ 10 минут! Модное и яркое джазовое пианино(1127989) - nyansuke

Читайте также:

О персоне: Марк Любчик

Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинтокер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка стиральная машинка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне увязнут в нищете: назван ключевой момент, когда экономика РФ рухнет

Россияне увязнут в нищете: назван ключевой момент, когда экономика РФ рухнет

04:30Мир
В РФ массово закрываются шахты: Китай резко развернулся спиной к "другу" Путина

В РФ массово закрываются шахты: Китай резко развернулся спиной к "другу" Путина

02:10Мир
Ущерб - 76 миллиардов: Украина взорвала российский газопровод - Bloomberg

Ущерб - 76 миллиардов: Украина взорвала российский газопровод - Bloomberg

23:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как сказать "эхо" на украинском: многие будут удивлены

Как сказать "эхо" на украинском: многие будут удивлены

Дальнобойные удары по целям в Беларуси: полковник раскрыл задачи для ВСУ

Дальнобойные удары по целям в Беларуси: полковник раскрыл задачи для ВСУ

"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

Большинство на них даже не смотрит: названы самые полезные грибы в Украине

Большинство на них даже не смотрит: названы самые полезные грибы в Украине

В небе над Киевом заметили гражданский самолет с неожиданным обозначением

В небе над Киевом заметили гражданский самолет с неожиданным обозначением

Последние новости

04:30

Россияне увязнут в нищете: назван ключевой момент, когда экономика РФ рухнет

03:55

Заживут лучше всех: кому из знаков зодиака повезет с финансами уже вот-вот

03:30

"Впереди – мрак": неожиданный сценарий бунта в РФ с "табакеркой в голову" ПутинуВидео

02:56

Почему одежда может плохо отчищаться в стиральной машине: что нужно проверить

02:10

В РФ массово закрываются шахты: Китай резко развернулся спиной к "другу" Путина

У Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – СвитанУ Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – Свитан
01:47

Так решила судьба: 4 знака зодиака, рожденные быть богатыми

00:52

Огурцы, как в МакДональдзе делать проще простого - рецептВидео

11 июля, пятница
23:45

Ущерб - 76 миллиардов: Украина взорвала российский газопровод - Bloomberg

23:19

"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

Реклама
23:03

Российскую путинистку-ведущую срочно госпитализировали

22:46

Зеленский получил "хорошие сигналы" из США и пообещал "кадровые выводы"

22:44

В ЕС придумали, как прижать Путина: ударят по самому больному

22:41

Война продлится еще 3-4 года: полковник назвал этапы ее завершенияЭксклюзив

22:31

Принц Уильям заподозрил Меган Маркл в коварном плане

21:37

Розы будут радовать непрерывным цветением: что стоит сделать летом

21:31

Человека-Паука заметили на многоэтажке в Одессе: эпические кадры

21:22

Полковника СБУ Воронича могли "публично казнить": NYT выяснил, чем он насолил РФ

20:51

"Будут вынуждены отходить": Свитан назвал 3 шага для освобождения УкраиныВидео

20:31

Информация неточная: "Инсайдер" выяснил, есть ли уголовное дело против Алиева новости компании

20:21

Не 10 тысяч: сколько на самом деле шагов надо ходить ежедневно

Реклама
19:56

Записали в уклонисты и мошенники: глава ЦПК Шабунин получил подозрение

19:38

"Даже счет не открывал: клиентам Ощадбанка приходят сообщения о долгах

19:38

Дождь с грозами накроет Украину: в каких регионах ударит похолодание

19:36

Ветеран: Подозрение Шабунину - предупреждение для всех, кто "воюет" в ресторанах

19:34

В Москве думали, что их боятся: как Европа насмехалась над российским символом

19:10

Россия выбрала новую тактику для ударов по Украине дронамимнение

18:55

Какие страны невозможно завоевать: блогерша удивила ответом

18:52

Когда празднуем Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2025 году: новые даты и традицииВидео

18:32

"Шахед" разлетелся на куски: кадры уничтожения беспилотника дроном-перехватчикомВидео

18:30

Поднимут ли пенсии еще раз в 2025 году: в Минсоцполитики ответили неожиданно

18:07

Украина готовит собственное ядерное производство: в Минэнерго сделали заявление

17:52

Свежесть будет держаться неделями: как сделать освежитель для унитаза своими руками

17:48

Обслуживали МиГи и изготавливали ракеты для ПВО: ВСУ мощно ударили по РФ

17:40

"Мы готовы наращивать объемы": в ОПУ заинтриговали решением против баллистики РФ

17:39

Доллар и евро ушли в крутое пике: сколько будет стоить валюта с 14 июля

16:49

Подарит молодость и здоровье: чем нужно умыться 12 июля, приметы

16:44

Налоговая "накажет" бизнес на крупные штрафы: что изменится с 1 августа

16:37

Без грамма майонеза и из трех ингредиентов: рецепт вкусного и сытного салата

16:36

Как убрать червей из черешни: проверенный метод

16:33

Спецпосланник Трампа Кит Келлог приедет в Украину на целую неделю - что известно

Реклама
16:26

Можно ли брать дрова с кладбища: священник удивил ответомВидео

16:07

"Я знаю больше": Буданов назвал сроки прекращения огня в Украине

15:48

Еврокомпании крадут секреты производителей дронов в Украине – The Telegraph

15:47

Цены взлетят на 10-15%: в Украине будут дорожать топфрукты нового урожая

15:31

Почему Советский Союз напал на Афганистан: правда, которую мало кто знает

15:24

870 грн ежемесячно: некоторые пенсионеры Украины скоро получат доплату к пенсии

15:21

Взорваны росгвардейцы со станцией управления войсками: детали удара в Мелитополе

14:34

"Порезать на металлолом": стала известна участь единственного авианосца РФ

14:32

Где 2 различия между мальчиками, которые играют с котом: загадка на 19 секунд

14:19

Одна из стран Европы "урежет" помощь украинским беженцам: кто получит меньше

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять