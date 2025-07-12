Почему одежда может плохо отчищаться в стиральной машине: что нужно проверить

Пятна на одежде иногда остаются после стирки из-за распространенной ошибки при выборе режима.

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Важные правила стирки одежды / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему иногда пятна остаются на одежде после стирки

Почему после добавления гранул на одежде не остается аромат

После стирки одежды или постельного белья на вещах могут оставались пятна. Но причиной этого не всегда является неподходящее стиральное средство. Многие люди получают одежду с пятнами после стирки из-за одной распространенной ошибки.

О ней в TikTok рассказал украинский блогер Марк Любчик. Главред узнал, что часто люди просто пренебрегают временем, которого для качественной стирки нужно достаточно много.

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"Меня всегда удивляет, когда люди говорят, что у них не выпирает одежда. Я спрашиваю: "На какую программу вы включаете и какая продолжительность", а там там стирка постели длится всего 49 минут, или 1 час", - отметил блогер.

По его словам, этого времени мало, поскольку средство не успевает нормально подействовать, а одежда стирается в холодной воде, ведь стиральная машинка постепенно нагревает воду. Если стиральная машинка работает до часа, то только сам цикл стирки длится 25 минут. Поэтому в результате вещи стираются в горячей воде 5-7 минут.

Для того, чтобы одежда успела качественно пройти все этапы стирки не нужно жалеть времени. Особенно это касается белых вещей и постельного белья, которые необходимо стирать в удлиненном режиме.

Блогер рассказал о еще одном важном нюансе во время стирки. Касается он того, что только что постиранная одежда с ароматическими гранулами часто не имеет никакого запаха.

Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

Причиной этого является то, что в стиральных машинках есть разные программы ополаскивания: в некоторых процесс удаления остатков моющих средств предусмотрен только один раз, а в других три и более, в зависимости от режима стирки.

Поэтому стоит ознакомиться с инструкцией стиральной машинки и если выяснится, что в ней запрограммированы несколько ополаскиваний, вместо гранул на последнем ополаскивании можно добавить в специальный отсек жидкий кондиционер.

Смотрите видео о секретах идеальной стирки:

@marclyubchyk Инструкции друзья не просто так пишут и надо читать? Инструкции друзья не просто так пишут и надо читать? ♬ 10 минут! Модное и яркое джазовое пианино(1127989) - nyansuke

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О персоне: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинтокер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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