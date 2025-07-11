Не 10 тысяч: сколько на самом деле шагов надо ходить ежедневно

Многочисленные исследования показали, что не обязательно проходить 10 тысяч шагов каждый день.

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Сколько шагов в день стоит проходить, чтобы снизить риски многих заболеваний / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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Какое количество шагов надо проходить ежедневно

Почему 10 тысяч шагов за день это выше среднестатистической нормы

Многие люди, которые заботятся о своем здоровье неоднократно слышали, что каждый день нужно пройти хотя бы 10 тысяч шагов. Однако выяснилось, что это число не назвали ученые, а было придумано из воздуха.

Главред выяснил, сколько на самом деле шагов стоит проходить ежедневно. Об этом в TikTok рассказал украинский блогер и генетик Александр Коляда.

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Ученые в течение 6 лет проводили метаанализ на 20 тысячах людей, в течение 7 лет исследования на 78 тысячах человек, а также систематический обзор с более чем 100 тысячами участников 12 различных исследований.

В результате все они пришли к выводу, что оптимальное количество шагов в день - 7-8 тысяч. Это позволяет занизить риск большинства заболеваний на 60%. Зато речь о 10 тысячах шагов не идет, это показатель выше, чем необходимый для поддержания здоровья.

Смотрите видео, нужно ли ходить 10 тысяч шагов в день:

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О персоне: Александр Коляда Александр Константинович Коляда - украинский генетик, популяризатор науки, ведущий научно-популярного телешоу "ЭксперименТЫ", пишет Википедия.

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