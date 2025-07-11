Не 10 тысяч: сколько на самом деле шагов надо ходить ежедневно

Вы узнаете:
- Какое количество шагов надо проходить ежедневно
- Почему 10 тысяч шагов за день это выше среднестатистической нормы
Многие люди, которые заботятся о своем здоровье неоднократно слышали, что каждый день нужно пройти хотя бы 10 тысяч шагов. Однако выяснилось, что это число не назвали ученые, а было придумано из воздуха.
Главред выяснил, сколько на самом деле шагов стоит проходить ежедневно. Об этом в TikTok рассказал украинский блогер и генетик Александр Коляда.
Ученые в течение 6 лет проводили метаанализ на 20 тысячах людей, в течение 7 лет исследования на 78 тысячах человек, а также систематический обзор с более чем 100 тысячами участников 12 различных исследований.
В результате все они пришли к выводу, что оптимальное количество шагов в день - 7-8 тысяч. Это позволяет занизить риск большинства заболеваний на 60%. Зато речь о 10 тысячах шагов не идет, это показатель выше, чем необходимый для поддержания здоровья.
Смотрите видео, нужно ли ходить 10 тысяч шагов в день:
@alex.koliada А сколько шагов ходите вы?? #спорт#ходьба#здоровье #здоровя#зарядка#сердце#здороветило#тело#тело♬ оригинальный звук - Alex Koliada
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О персоне: Александр Коляда
Александр Константинович Коляда - украинский генетик, популяризатор науки, ведущий научно-популярного телешоу "ЭксперименТЫ", пишет Википедия.
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