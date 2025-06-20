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Как отчистить кепки от грязи и пятен: секрет стирки головных уборов

Анна Косик
20 июня 2025, 05:28
79
Обычно кепки и панамки сложно отмыть так, чтобы они не потеряли свою форму. Но есть одна хитрость.
колпачки
Простой способ мытья кепок / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как отмыть кепку от тонального крема
  • Для чего класть кепки в посудомоечную машину

Летом кепки и панамки становятся самыми удобными головными уборами, но их большим минусом является сложность стирки. Постирать кепку так, чтобы не испортить ее - задача со звездочкой.

Однако Главред узнал, как это сделать быстро и без лишних усилий. Лайфхаком на своей странице в TikTok поделилась украинская блогерша Диана Головец.

видео дня

По ее словам, для того, чтобы избавиться от пятен от тонального или солнцезащитного крема, или других загрязнений, кепку нужно "постирать" в посудомоечной машинке.

"Перед этим обязательно проверьте, чистая ли она (посудомоечная машина - Главред). Раскладывайте все внутри. Единственное, не ставьте темные и светлые кепки рядом. Таблетка для посудомоечных машин нам также понадобится. Включаете режим стакана и вуаля - теперь все шляпки идеально чистые. Отмылись даже пятна от травы", - объяснила, как правильно отчищать кепки блогерша.

Смотрите видео, как отмыть кепки в посудомоечной машинке:

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Кто такая Диана Головец?

Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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