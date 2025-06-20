Как отчистить кепки от грязи и пятен: секрет стирки головных уборов

Вы узнаете:
- Как отмыть кепку от тонального крема
- Для чего класть кепки в посудомоечную машину
Летом кепки и панамки становятся самыми удобными головными уборами, но их большим минусом является сложность стирки. Постирать кепку так, чтобы не испортить ее - задача со звездочкой.
Однако Главред узнал, как это сделать быстро и без лишних усилий. Лайфхаком на своей странице в TikTok поделилась украинская блогерша Диана Головец.
По ее словам, для того, чтобы избавиться от пятен от тонального или солнцезащитного крема, или других загрязнений, кепку нужно "постирать" в посудомоечной машинке.
"Перед этим обязательно проверьте, чистая ли она (посудомоечная машина - Главред). Раскладывайте все внутри. Единственное, не ставьте темные и светлые кепки рядом. Таблетка для посудомоечных машин нам также понадобится. Включаете режим стакана и вуаля - теперь все шляпки идеально чистые. Отмылись даже пятна от травы", - объяснила, как правильно отчищать кепки блогерша.
Смотрите видео, как отмыть кепки в посудомоечной машинке:
@dianagologovets Знали что так можно? Я в шоке от результата ? #лайфхак#ідеїдлядому#уборка#лайфхакдлядому#посудомойка#чемотмыть#чистотаипорядок#убираем вместе#мотивациянаприбирання#gologovets_відео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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