О комарах можно забыть раз и навсегда: мало кто знает простой, но убойный способ

Распыление некоторых ароматов по саду помогает держать насекомых на расстоянии.

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Как избавиться от комаров / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/tweasel, Pexels/Luis klink

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Комары привлекаются множеством факторов

Для сокращения числа комаров, можно предпринять несколько эффективных мер

Комары доставляют немало неудобств в тёплое время года, особенно когда начинают заполнять сады с приходом лета. Эти насекомые привлекаются множеством факторов, и даже если вы устраняете основные из них, вероятность встретить их возле дома всё равно остаётся.

Чтобы сократить число комаров в саду, можно предпринять несколько эффективных мер. Об этом пишет издание Express.

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Специалисты говорят, что тёплые и влажные летние вечера — идеальная среда для комаров, а ветер, даже лёгкий, мешает им летать. Именно поэтому размещение вентилятора в зоне отдыха — например, на террасе или рядом с барбекю — может существенно сократить их количество.

Особенно эффективно это в тихие вечера без ветра, когда вы чаще всего отдыхаете в саду. Вы сразу заметите, что комаров стало меньше.

Кроме того, большое значение имеет тип освещения. Эксперты советуют выбирать уличные лампы с тёплым, жёлтым светом (температура свечения от 2200 до 2700 К), так как такие лампы значительно меньше привлекают насекомых, чем холодные белые источники света. Многие не знают, что холодный свет, напротив, действует как магнит для комаров и других летающих насекомых, что делает вечерний отдых на улице менее приятным.

Вот ещё несколько полезных рекомендаций по защите сада от комаров:

Устраните участки с застоявшейся водой — это основные места размножения комаров.

Разместите специальные ловушки, выделяющие запах, схожий с человеческим, чтобы привлечь и отловить насекомых.

Следите за чистотой участка, регулярно подстригайте траву и удаляйте заросли.

Применяйте эфирные масла — лаванда, мята и эвкалипт обладают природными отпугивающими свойствами. Распыление этих ароматов по саду помогает держать насекомых на расстоянии.

Привлекайте естественных врагов комаров, таких как птицы, летучие мыши и стрекозы — они помогут контролировать их численность.

Применяя эти советы, вы сможете создать более комфортную и безопасную зону отдыха в своём саду.

Смотрите видео - спасение от комаров:

Главная проблема отдыха на свежем воздухе летом – это не только палящее солнце, вечером – это еще и комары. Украинские инженеры придумали гаджет, который защищает нас от насекомых, говорится в материале на YouTube-канале Фабрика новин.

Он имитирует живого человека, его дыхание и тепло. Устройство привлекает комаров-самок, которые попадают в специальную ловушку. Где можно увидеть такие девайсы и как быстро они способны уничтожить комаров – об этом рассказали эксперты.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

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