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Комары не выдерживают запаха: простое средство, которое можно сделать самостоятельно

Руслан Иваненко
16 июня 2025, 18:59
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Узнайте, как самостоятельно сделать безопасный репеллент для детей без химии и лишних затрат.
Комар
Смешайте простые ингредиенты и получите натуральное средство, которое защищает от укусов комаров / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Вы узнаете:

  • Какие эфирные масла отпугивают комаров лучше всего
  • Как правильно смешать ингредиенты дома
  • Почему этот спрей безопаснее аптечных средств

Лето - это время прогулок, игр на свежем воздухе и отдыха, однако на пути к идеальному дню часто становятся комары. Эти назойливые насекомые могут испортить любой отдых, особенно когда речь идет о детях. Поэтому вопрос защиты от них - актуален как никогда.

Главред решил разобраться, как легко и безопасно сделать собственноручно натуральный спрей от комаров дома.

видео дня

Помогло в этом утреннее шоу "Сніданок з 1+1", где поделились простым рецептом эффективного средства.

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Натуральный спрей от комаров - ингредиенты

  • 100 мл воды (подходит и минеральная);
  • щепотка соли;
  • 30 капель эфирного масла (на выбор).

Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды. Именно эти эфирные масла лучше всего подходят для приготовления спрея. Но можно выбрать то, которое вам нравится.

Как приготовить спрей

  • В воду добавьте щепотку соли - это поможет маслу лучше раствориться.
  • Добавьте 30 капель эфирного масла.
  • Хорошо перемешайте и перелейте во флакон с распылителем.
  • Перед каждым использованием обязательно взбалтывайте.

Средство можно наносить на кожу, одежду или волосы. По словам экспертов из "Сніданку", защита длится до двух часов.

Детальный рецепт смотрите в видео

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Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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