Комары не выдерживают запаха: простое средство, которое можно сделать самостоятельно

Вы узнаете:
- Какие эфирные масла отпугивают комаров лучше всего
- Как правильно смешать ингредиенты дома
- Почему этот спрей безопаснее аптечных средств
Лето - это время прогулок, игр на свежем воздухе и отдыха, однако на пути к идеальному дню часто становятся комары. Эти назойливые насекомые могут испортить любой отдых, особенно когда речь идет о детях. Поэтому вопрос защиты от них - актуален как никогда.
Главред решил разобраться, как легко и безопасно сделать собственноручно натуральный спрей от комаров дома.
Помогло в этом утреннее шоу "Сніданок з 1+1", где поделились простым рецептом эффективного средства.
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Натуральный спрей от комаров - ингредиенты
- 100 мл воды (подходит и минеральная);
- щепотка соли;
- 30 капель эфирного масла (на выбор).
Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды. Именно эти эфирные масла лучше всего подходят для приготовления спрея. Но можно выбрать то, которое вам нравится.
Как приготовить спрей
- В воду добавьте щепотку соли - это поможет маслу лучше раствориться.
- Добавьте 30 капель эфирного масла.
- Хорошо перемешайте и перелейте во флакон с распылителем.
- Перед каждым использованием обязательно взбалтывайте.
Средство можно наносить на кожу, одежду или волосы. По словам экспертов из "Сніданку", защита длится до двух часов.
Детальный рецепт смотрите в видео
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Что известно о "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
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