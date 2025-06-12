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Будут свежими и чистыми: эксперты призвали замочить шторы в одном средстве

Мария Николишин
12 июня 2025, 04:00
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Один ингредиент может убрать запахи и пятна на шторах.
Будут свежими и чистыми: эксперты призвали замочить шторы в одном средстве
В чем можно замочить шторы / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как легко постирать шторы
  • Каким средством можно чистить шторы

Шторы - это один из тех предметов домашнего обихода, которые незаметно собирают пыль, шерсть домашних животных, запахи и даже влагу. Из-за этого со временем они могут начать выглядеть тусклыми.

Главред решил разобраться, как быстро очистить шторы.

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Средство для стирки штор

Шторы громоздкие, деликатные, поэтому их не стоит бросать в стирку просто так, особенно если вы волнуетесь, что ткань повредится, пишет express.co.uk.

Основательница бренда экологической уборки Лаура Харнетт рассказала, что большинство задач по уборке можно решить с помощью уксуса и пищевой соды, поскольку они являются антибактериальными и удаляют стойкие запахи.

"Это чудо-продукты, которые можно использовать отдельно или смешивать вместе, чтобы получить пасту разной консистенции в зависимости от того, что нужно очистить", - подчеркнула она.

По ее словам, использование уксуса может естественным образом дезодорировать шторы, оставляя их чистыми и свежими.

Как почистить шторы уксусом

Снимите шторы и вынесите их на улицу. Замочите каждую штору в миске или раковине, полной холодной воды с добавлением стакана уксуса.

Осторожно очищайте шторы, убедившись, что ткань полностью пропитана. После этого повесьте их на улице, чтобы они высохли на воздухе.

Солнечный свет также действует как естественное антибактериальное средство, поэтому обеспечит свежесть и чистоту штор.

Будут свежими и чистыми: эксперты призвали замочить шторы в одном средстве
Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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