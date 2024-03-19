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Почему всегда нужно закрывать шторы в номере отеля: ответ удивит

Юлия Закрепа
19 марта 2024, 13:31
Охранник предупредил, что есть важная причина, почему нужно всегда держать шторы в отеле закрытыми - даже среди белого дня.
Почему всегда нужно закрывать шторы в номере отеля: ответ удивит
Почему нужно закрывать шторы / коллаж: Главред, фото: pexels

Охранник отеля подчеркнул и призвал людей оставаться бдительными, даже когда они останавливаются в отеле во время отпуска. Воры всегда могут прятаться и следить за гостиничными номерами.

Бывший охранник и следователь Аарон Бонд объяснил ужасную причину, почему ваши шторы всегда должны быть закрыты, когда вы находитесь в отеле. Туристы могут быть под угрозой кражи из своего гостиничного номера, особенно если охрана отеля не очень хорошая, передает Mirror.

Он подчеркнул, когда вы бронируете отель, необходимо принимать меры безопасности, но когда вы приедете, вы должны убедиться, что ваши шторы остаются закрытыми.

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"Если ваш гостиничный номер "не видно" другим комнатам, то важно держать шторы закрытыми - это "позволяет людям знать о ваших передвижениях и может стать причиной ограбления". Также не стоит громко говорить о планах публично, поскольку это может сообщить ворам, что вы собираетесь покинуть комнату", - предупреждает следователь.

Специалист пояснил, что стоит тщательно выбирать гостиничный номер. Лучше выбирать номер на третьем-пятом этаже, а не на нижних этажах, поскольку они более подвержены потенциальным преступлениям.

Бывший охранник также рекомендует туристам тщательно проверять комнату на наличие секретных камер, прежде чем заселяться.

"Скрытые камеры могут быть такими же маленькими, как головка булавки, а установить их можно где угодно в вашей комнате, - предупредил специалист.

Аарон рекомендует использовать камеру телефона для сканирования комнаты, поскольку "она может уловить отражение объектива камеры".

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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