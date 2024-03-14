Чтобы комната на перегревалась: 4 лучших варианта, чем закрыть окна от солнца

Если нужен способ, как полностью закрыть окна от солнца, можно воспользоваться одним из нескольких эффективных вариантов.

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4 лучших варианта, чем закрыть окна от солнца/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

В солнечные дни мы все радуемся такой хорошей погоде. Но такая погода иногда способна создать определенные неудобства, например, если окна вашего жилья выходят на солнечную сторону и комнаты постоянно перегреваются. Чтобы избежать такого "побочного эффекта" солнечной погоды, не лишним будет знать, чем лучше закрыть окна от жары.

Есть ряд хороших способов, чем закрыть окна от солнца, чтобы жара не заполоняла жилье. Можно выбрать тот вариант, который подойдет лично вам.

1. Тонировочная пленка

Такую пленку наклеивают непосредственно на стеклянное полотно. Она не только будет отражать солнечные лучи, но и снижать тепловой поток, что в свою очередь не позволит комнате перегреваться от лучей солнца. При этом можно даже наклеить на окно тонировочную пленку с зеркальным эффектом – тогда с улицы помещение не будет просматриваться.

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2. Шторы

Это классический способ, который используют многие люди. Но стоит учитывать, что лучше всего будут затемнять комнату плотные шторы, которые не просвечиваются. Именно такие советуют использовать для создания лучшей атмосферы ночью для сна, но можно воспользоваться ими и днем, если солнце слишком сильно светит в окно.

3. Внутренние жалюзи

Они также являются хорошим способом, если нужно защитить комнату от слишком яркого солнечного света. Но жалюзи не очень удобны в пользовании, потому что их трудно отмывать от пыли, которая на них скапливается.

Что такое жалюзи? Жалюзи – устройство в виде решеток с неподвижными или вращающимися планками для регулирования воздушного и светового потока, пишет Википедия.

4. Фольга

Можно воспользоваться и подручными средствами, чтобы затемнить окна без штор. Например, можно наклеить на стекло фольгу, закрепив ее сверху скотчем.

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