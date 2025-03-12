Как часто нужно стирать постельное белье: ответ удивит многих

Эксперты рассказали, почему нужно часто менять постельное белье.

https://glavred.info/life/kak-chasto-nuzhno-stirat-postelnoe-bele-otvet-udivit-mnogih-10646573.html Ссылка скопирована

Как часто стирать постельное белье / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда нужно менять постельное белье

Почему оно становится грязным

Лечь в постель с новым комплектом свежего постельного белья - это настоящее удовольствие. Однако, иногда может возникнуть соблазн отложить стирку постельного белья на потом, но стоит ли так делать?

Главред решил разобраться, как часто на самом деле следует стирать постельное белье.

видео дня

После скольких дней нужно менять постельное белье

Как пишет издание USA Today, большинство людей меняют постельное белье раз в 24 дня. Но с медицинской и гигиенической точки зрения, это нужно делать раз в неделю.

Что произойдет, если долго не стирать постельное белье

Когда вы спите, тело естественным образом потеет и сбрасывает клетки кожи, создавая идеальную среду для размножения микроорганизмов, таких как бактерии, грибки и пылевые клещи, на постельном белье.

"Каждую неделю снимать постельное белье может казаться мучительным занятием, но пропуск этой процедуры может вызвать раздражение кожи, инфекции или даже просто спровоцировать аллергические реакции", - говорится в сообщении.

Кроме того, если вы астматик или страдаете от других респираторных заболеваний, или имеете чувствительную кожу, склонную к акне, возможно, вам стоит рассмотреть возможность стирки постельного белья чаще, чем раз в семь дней.

Как сохранить постельное белье чистым дольше

Чтобы свести к минимуму вероятность попадания грязи на простыни, стоит всегда принимать вечерний душ.

Еще один совет - поддерживать в комнате прохладную температуру. Это поможет уменьшить вероятность потения во время сна.

Читайте также:

Что такое USA Today? USA Today - первая общенациональная ежедневная газета в США. Основана в Вашингтоне предпринимателем Алленом Ньюгартом. Главным редактором первого выпуска, появившегося 15 сентября 1982 года, был назначен Джон Сайгенталер, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред