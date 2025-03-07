Зачем хозяйки фотографируют этикетки на одежде перед стиркой: секретный прием

Вы узнаете:
- Что означают символы на этикетках одежды
- Как быстро расшифровать бирку на элементах одежды
Заботиться о своей одежде, постельном белье и полотенцах очень важно, ведь чем чаще вы это делаете, тем реже вам придется их заменять. Чтобы понимать, как ухаживать за одеждой, нужно уметь читать этикетки, пришитые к вещам. Главред выяснил, что не нужно знать все символы на бирках, чтобы правильно стирать одежду - достаточно просто следовать нескольким секретным инструкциям.
Портал Express.co предостерегает, что один неверный цикл - и ваша одежда может уменьшиться, растянуться или порваться.
Отметим, на каждом элементе одежды должна быть этикетка с рекомендациями по уходу за бельем, где точно указано, как стирать и сушить, но понять, что они означают, может быть нелегко.
К счастью, Линси Квин в TikTok поделилась малоизвестным лайфхаком, который подскажет вам, как именно стирать одежду, чтобы она прослужила как можно дольше.
В своем видео Линси сказала: "Если вы не знаете, как постирать вещь, воспользуйтесь этим советом".
Она сфотографировала этикетку одежды на свой iPhone, а затем, просматривая ее в своей галерее, нажала на маленькую иконку "i" которая появилась под ней.
"Это откроет информацию об уходе за бельем, и вы узнаете, что именно означают все надписи на этикетке одежды", - объяснила она.
Как быстро расшифровать этикетку на одежде:
@lynsey_queenofclean Laundry hack ? #fyp#queenofclean#laundryhack♬ original sound - Lynsey_Queenofclean
Однако, если у вас нет iPhone - не проблема. Главред подготовил инфографику, которой вы можете воспользоваться перед стиркой.
Читайте также:
- Облегчает жизнь и стирку: женщина рассказала о секретной кнопке стиральной машины
- Какие 5 задач надо выполнить после каждой стирки: плесени в машинке не будет никогда
- Одежда сохранит цвет и будет служить дольше: назван "секретный" метод стирки
Что нужно знать об Express.co.uk
Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.
С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.
Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред