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Зачем хозяйки фотографируют этикетки на одежде перед стиркой: секретный прием

Марина Фурман
7 марта 2025, 03:02
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Этикетки на одежде бывает трудно расшифровать, но есть очень удобный прием, который поможет вам в этом разобраться.
метка, стирка
О существовании секретного приема знают не все / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • Что означают символы на этикетках одежды
  • Как быстро расшифровать бирку на элементах одежды

Заботиться о своей одежде, постельном белье и полотенцах очень важно, ведь чем чаще вы это делаете, тем реже вам придется их заменять. Чтобы понимать, как ухаживать за одеждой, нужно уметь читать этикетки, пришитые к вещам. Главред выяснил, что не нужно знать все символы на бирках, чтобы правильно стирать одежду - достаточно просто следовать нескольким секретным инструкциям.

Портал Express.co предостерегает, что один неверный цикл - и ваша одежда может уменьшиться, растянуться или порваться.

видео дня

Отметим, на каждом элементе одежды должна быть этикетка с рекомендациями по уходу за бельем, где точно указано, как стирать и сушить, но понять, что они означают, может быть нелегко.

К счастью, Линси Квин в TikTok поделилась малоизвестным лайфхаком, который подскажет вам, как именно стирать одежду, чтобы она прослужила как можно дольше.

В своем видео Линси сказала: "Если вы не знаете, как постирать вещь, воспользуйтесь этим советом".

Она сфотографировала этикетку одежды на свой iPhone, а затем, просматривая ее в своей галерее, нажала на маленькую иконку "i" которая появилась под ней.

"Это откроет информацию об уходе за бельем, и вы узнаете, что именно означают все надписи на этикетке одежды", - объяснила она.

Как быстро расшифровать этикетку на одежде:

Однако, если у вас нет iPhone - не проблема. Главред подготовил инфографику, которой вы можете воспользоваться перед стиркой.

Зачем хозяйки фотографируют этикетки на одежде перед стиркой: секретный прием
Что означают символы на этикетках / Инфографика: Главред

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