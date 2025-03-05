Одежда сохранит цвет и будет служить дольше: назван 'секретный' метод стирки

Всего один простой трюк поможет защитить одежду от выцветания во время стирки.

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Как защитить одежду от выцветания / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как правильно стирать одежду

Почему одежду нужно выворачивать

Часто бывает так, что после стирки одежда теряет свой цвет, но один хитрый трюк поможет решить эту проблему.

В частности, выворачивание одежды перед тем, как положить её в стиральную машину, помогает защитить цвета от выцветания, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Почему нужно выворачивать одежду перед стиркой

По словам экспертов, если перед стиркой вывернуть одежду наизнанку, то это поможет защитить внешнюю ткань от трения во время стирки. Именно это имеет решающее значение для сохранения цвета и придания одежде нового вида. Также такой лайфхак может защитить любые принты и вышивки на одежде.

Еще одним преимуществом выворачивания одежды наизнанку является то, что это уменьшает вероятность появления пятен от стирального порошка, которые возникают, когда стиральный порошок не растворяется должным образом во время цикла стирки.

"Когда вы стираете одежду наизнанку, вы предотвращаете риск того, что пятно от моющего средства останется на внешнем слое вещей и повлияет на их общий вид", - отмечают эксперты.

В то же время, есть вещи, которые не стоит стирать таким способом. Это касается вещей с большим количеством грязи на внешней стороне - например, детской одежды, или одежды, которую носили во время работы в саду.

Средство для выведения пятен с одежды / Инфографика: Главред

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