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Плесень и неприятный запах быстро исчезнут: как стирать шторки для душа

Мария Николишин
28 февраля 2025, 09:30
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Предотвратить появление плесени и грибка на душевых шторках можно с помощью одного лайфхака.
Плесень и неприятный запах быстро исчезнут: как стирать шторки для душа
Как стирать шторки для душа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему появляется плесень на шторках в душе
  • Как с ней бороться

На шторках для душа в ванной комнате очень часто появляется плесень. Она образуется из-за влажной среды, но эту проблему можно легко решить.

Главред решил разобраться, как избавиться от плесени на шторках в душе.

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Как уменьшить количество плесени на шторках в душе

Как пишет express.co.uk, большинство плесени, развивающейся на душевых занавесах, является грибком, который может выделять токсичные споры.

Но есть один простой совет, чтобы уменьшить вероятность появления плесени на душевой завесе.

"Пластиковая подкладка вашей душевой шторы всегда должна находиться внутри ванны, а ткань (если она есть) - снаружи. Это предотвратит попадание влаги между ними, а также позволит им быстрее высохнуть - оба эти фактора являются решающими для предотвращения появления плесени", - отмечают эксперты.

Как стирать шторки для душа

В зависимости от того, какие у вас есть шторки для душа, их регулярная стирка является ключом к предотвращению образования плесени.

Тканевые шторы можно безопасно стирать в стиральной машине с добавлением уксуса, а пластиковый вкладыш лучше всего мыть отдельно.

Тканевую шторку и пластиковый вкладыш нужно сушить на воздухе, тогда как стержни и кольца, держащие душевую шторку, можно протереть универсальным моющим средством.

Кроме того, контроль влажности в ванной комнате также поможет избавиться от плесени.

"Убедитесь, что помещение хорошо проветривается, оставив двери открытыми и открыв окно. Вытяжные вентиляторы и осушители воздуха - замечательные приборы, которые стоит приобрести для дальнейшей борьбы с этой проблемой", - добавили эксперты.

Плесень и неприятный запах быстро исчезнут: как стирать шторки для душа
Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

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