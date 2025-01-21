Как очистить душ от известкового налета с помощью пакета: хитрый трюк

Известковый налет на душевых лейках можно удалить за несколько минут, если знать действенный метод.

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Как отмыть душевую лейку от налета / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как почистить душевую лейку от налета

Как уксус может пригодиться во время уборки

Известковый налет - неприятность, которая "преследует" хозяев не только на кухне, но и ванных комнатах. Если же из-за налета лейка вашего душа начала хуже работать, Главред выяснил, как решить эту проблему народными средствами.

Для тех, кто ищет быстрое и простое решение, эксперт поделилась простым способом, который поможет удалить известковый налет с душевой лейки за считанные минуты, передает Express.co.

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Чтобы убрать надоедливый налет с лейки вам понадобится только уксус и обычный пакет для сэндвичей или для замораживания. Просто поместите душевую насадку в пакет с белым уксусом и оставьте на 15-20 минут или на ночь.

По словам экспертов, белый уксус - отличное моющее средство, которое может "расщеплять известковый налет и бактерии".

"Осторожное замачивание душевой лейки в пакетике с белым уксусом на ночь удаляет любые минеральные отложения", - рассказали специалисты.

Кроме того, эксперты также предложили использовать уксус для чистки зеркал.

"Белый уксус является эффективным средством для очистки стекла. Стоит смешать равные части белого уксуса и воды в бутылке и протереть поверхности", - добавили специалисты.

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