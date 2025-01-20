Как бороться с плесенью в доме: эффективный способ

Есть простой способ предотвратить рост спор плесени дома.

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Как убрать плесень / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему плесень появляется на стенах

Как её убрать

Наличие плесени в доме может вызвать большое беспокойство, поскольку она разрушает стены, деревянные рамы и представляет серьезный риск для здоровья.

Главред решил разобраться, как бороться с плесенью на стенах.

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Как можно убрать плесень

Как пишет express.co.uk, лучший способ остановить появление плесени - это сделать несколько простых ремонтных работ, которые не дадут ей возможности распространяться.

"Ключ к борьбе с плесенью - это устранение как симптомов, так и первопричин. Многие быстрые решения, на которые полагаются люди, например, использование отбеливателя или закрашивание плесени, не являются эффективными в долгосрочной перспективе. Сочетание надлежащей вентиляции, устранение протеканий и использование правильных продуктов является важным для достижения долгосрочных результатов", - подчеркнул эксперт.

Как предотвратить появление плесени

Лучший способ предотвратить появление плесени для долгосрочного результата:

Убедитесь, что помещение хорошо проветривается. Прежде чем пытаться удалить плесень, важно знать, как влага попадает в помещение, и она быстро появится снова, если не устранить основную причину. После приготовления пищи или принятия душа обязательно открывайте окно, чтобы удалить конденсат, а также убедитесь, что вы удаляете влагу из помещения, если вы сушите белье в помещении.

Проверьте, нет ли протечек в неожиданных местах. Если плесень на стенах является постоянной проблемой, то, скорее всего, где-то в вашем доме есть протечки, поэтому найдите время для тщательной проверки, чтобы решить проблему до того, как она превратится в большую.

Используйте грунтовку, блокирующую пятна, и краску против плесени. После того, как вы устранили причину появления плесени, на стене, вероятно, останется непривлекательное пятно от повреждений, вызванных водой. Простой способ предотвратить появление плесени в будущем - загрунтовать пятно грунтовкой, а затем нанести краску, которая не позволит влаге и спорам собираться на поверхности.

Использование краски против плесени и надлежащая вентиляция - это лучший способ надолго защитить ваш дом от влаги, чтобы не беспокоиться о появлении плесени в будущем.

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