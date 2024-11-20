Конденсат и плесень исчезнут навсегда: чем нужно опрыскать окна

Отличный способ убрать конденсат и предотвратить его возвращение навсегда - это приготовить домашний раствор.

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Как избавится от конденсата и плесени на окнах / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как избавиться от плесени и конденсата на окнах

Как приготовить специальный раствор

Конденсат, сырость и плесень становятся все большей проблемой по мере приближения зимы. Однако один эксперт уверяет, что у него есть решение, которое поможет очистить и предотвратить образование конденсата.

Главред узнал, что команда Cardiff Window Cleaner порекомендовала, что делать домочадцам в следующий раз, когда они обнаружат, что их окна запотевают по утрам, пишет express.co.

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Они утверждают, что если вы проснулись и обнаружили конденсат на окнах спальни, "отличный способ убрать конденсат и предотвратить его возвращение навсегда" - это приготовить домашний раствор.

Просто смешайте две чашки воды и две чашки уксуса, затем добавьте пару капель средства для мытья посуды.

Перелейте эту смесь в бутылку с распылителем и распылите прямо на окно.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как же это работает?

Белый уксус создает защитный барьер, а мыло разрушает поверхностное натяжение капель на окне.

Уксус также хорошо удаляет плесень и может быть использован для подавления ее повторного роста.

Чистильщики советуют использовать бутылку с распылителем, чтобы создать очень тонкое защитное покрытие, которое высохнет само по себе.

Дома можно использовать губку или кусок ткани, но "на высыхание уйдет больше времени", особенно если воздух уже слишком влажный.

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