Снова засияет: как убрать въевшуюся грязь со старой чугунной ванны

Чугунная ванна может оставаться белоснежной и сияющей долгие годы, если соблюдать регулярный уход и использовать проверенные методы чистки.

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Как убрать въевшуюся грязь со старой чугунной ванны / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Несколько способов, которые сделают вашу ванну вновь белой

Чем нельзя мыть чугунную ванну

Чугунные ванны славятся своей долговечностью и устойчивостью к повреждениям. Однако со временем они теряют первоначальный блеск и белизну, покрываются налетом и пятнами.

Как вернуть чугунной ванне белый цвет и какие средства помогут справиться с загрязнениями, читайте в материале Главреда.

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Как вернуть белизну чугунной ванне?

Для сохранения и восстановления белизны важно использовать подходящие средства. Вот проверенные способы:

Пищевая сода и лимонная кислота

Нанесите кашицу из соды на пожелтевшие участки. Через 10 минут натрите их лимонной кислотой. Смойте остатки теплой водой.

Перекись водорода и нашатырный спирт

Смешайте перекись и нашатырь в равных пропорциях. Обработайте загрязненные места губкой. Через 15 минут смойте.

Уксус и поваренная соль

Смешайте соль с уксусом до состояния пасты. Нанесите смесь на пятна и оставьте на час. Смойте мягкой губкой.

Эти средства помогают эффективно вернуть чугунной ванне чистоту без риска повреждения эмали, пишет НВ.

Чем нельзя мыть чугунную ванну?

Избегайте использования абразивных чистящих порошков и металлических щеток. Они могут поцарапать эмаль, что приведет к еще большему накоплению грязи. Также не рекомендуется применять концентрированные кислоты без разбавления – это может разрушить покрытие.

Чем отмыть старую ванну от въевшейся грязи?

Для борьбы с застарелыми загрязнениями воспользуйтесь следующими способами:

Кислотный метод

Наполните ванну теплой водой. Добавьте 1 стакан уксуса или 1 пакетик лимонной кислоты. Оставьте на 3–4 часа, затем тщательно промойте.

Щелочной метод

Налейте в ванну холодную воду. Добавьте бутылку "Белизны". Оставьте на ночь, после чего ополосните поверхность.

Смешанный метод

Натрите ванну смесью кальцинированной и пищевой соды. Через 10 минут нанесите слой раствора из уксуса и отбеливателя. Смойте через полчаса теплой водой.

Средство от пятен на одежде инфографика / Инфографика Главред

Как вернуть чугунной ванне белый цвет?

Для достижения максимального результата повторяйте процедуры регулярно и соблюдайте профилактические меры. После каждого использования протирайте ванну насухо, чтобы избежать известкового налета. Также не лишним будет установка фильтров для смягчения воды. Используйте только мягкие чистящие средства.

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