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Вновь станет белой: чем очистить чугунную ванну от застарелого налета

Сергей Кущ
16 сентября 2024, 11:15
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Правильный уход за чугунной ванной поможет сохранить его белье и продлить срок службы.
Чем очистить чугунную ванну от застарелого налета
Чем очистить чугунную ванну от застарелого налета / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Чугунные ванны с эмалевым покрытием пользуются популярностью благодаря своей долговечности и прочности. Однако со временем на их поверхности может появиться въевшийся налет и желтизна, которые сложно удалить обычными средствами.

Возвращение первоначальной белизны требует правильного подхода и применения безопасных средств, чтобы не повредить эмаль.

Как отмыть чугунную ванну от въевшейся грязи?

Одним из простых и доступных способов очистки является использование обычного стирального порошка. Для этого нанесите порошок на влажную поверхность ванны и аккуратно обработайте загрязненные участки щеткой, пишет портал Чистота.

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Важно, чтобы ванна была мокрой – это способствует лучшему взаимодействию порошка с грязью. После нанесения порошка, оставьте его на 40 минут, затем смойте теплой водой. Этот метод помогает справиться с въевшейся желтизной и налетом.

Почему появляется налет в ванной?

Основная причина образования налета кроется в минеральном составе водопроводной воды. Если она содержит значительное количество солей, в т. ч. кальция и магния, то при высыхании оставляет после себя белые пятна.

Чем отмыть чугунную ванну от въевшейся грязи?

Если порошок не справился, можно попробовать более эффективный метод с уксусом. Уксус является натуральным средством, которое быстро избавляется от желтых пятен и налета. Есть два способа его применения:

  • Наполните ванну водой и добавьте уксус. Оставьте ванну наполненной на ночь, а утром слейте воду и протрите поверхности губкой. Затем смойте всё теплой водой.
  • Используйте уксус с полотенцами. Смочите бумажные или обычные полотенца уксусом и разложите их на загрязненных местах. Оставьте на несколько часов, после чего протрите поверхность и промойте водой. Этот способ экономичнее, так как не требует набора воды в ванну.
Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как вернуть белизну чугунной ванне?

Для восстановления белизны и удаления налета можно также использовать смесь соды и уксуса. Возьмите около 150 г соды и смешайте с 2 столовыми ложками уксуса, затем нанесите на загрязненные участки. Этот метод не только эффективно удаляет налет, но и дезинфицирует поверхность. По мере необходимости количество смеси можно увеличивать в зависимости от размера загрязненной области.

Чем нельзя чистить чугунную ванну?

Несмотря на прочность чугунных ванн, важно помнить, что их эмаль чувствительна к агрессивным абразивным средствам. Не рекомендуется использовать металлические губки или слишком жесткие щетки, которые могут повредить поверхность.

Также избегайте агрессивных химических чистящих средств, особенно тех, которые содержат кислоты и щелочи в высокой концентрации. Они могут разрушить эмалевое покрытие и привести к его постепенному износу.

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