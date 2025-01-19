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Как убрать известковый налет в унитазе: простой, но очень эффективный способ

Андрей Ганчук
19 января 2025, 13:47
131
Если вы не знаете, какое средство лучше всего удаляет известковый налет, попробуйте простую таблетку для посудомоечной машины, и проверьте, что получилось.
Унитаз
Как удалить застарелый известковый налет в унитазе / Скриншот YouTube

Многие хозяйки знают, как непросто очистить налет в унитазе. Дорогие средства из магазинов бытовой химии помогают далеко не всегда, поэтому приходится искать выход из ситуации. В таких случаях возникает вопрос, как удалить сильный известковый налет в унитазе. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас в Интернете.

Как сообщает Express, эксперт по ваннам из Victorian Plumbing Алекс Вудс поделился удивительным способом, который заставит унитаз засиять до блеска.

Очистить унитаз удастся всего за 20 минут.

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Известковый налет в унитазе – как от него избавиться:

Использование уксуса не всегда эффективно, поэтому Алекс предлагает применять таблетки для посудомоечной машины.

"Таблетки для посудомоечной машины содержат мощные ферменты, которые расщепляют жир, грязь и известковый налет, что делает их небольшим, но мощным средством для чистки вашей ванной комнаты", - объяснил эксперт.

По его словам, таблетки для посудомойки – идеальное средство для избавления от неприятных пятен на унитазах.

Как часто мыть унитаз?

Гигиены ванной комнаты следует придерживаться в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.

Как применить таблетку для посудомойки, чтобы почистить унитаз

Эксперт сказал следующее: нужно бросить таблетку для посудомойки в миску и оставить ее на 20 минут, чтобы растворилась.

"После растворения воспользуйтесь туалетной щеткой, чтобы почистить стенки унитаза, и смойте раствор. После этого унитаз будет выглядеть сверкающе чистым и свежим", - отметил Вудс.

Алекс Вудс также подчеркнул, что таблетки для посудомойки можно купить в Интернете или магазинах/отделах в магазинах для бытовой химии.

Таблетки для посудомойки убирают неприятные запахи

Кроме того, такие таблетки убирают неприятные запахи из сливных отверстий.

"Если положить таблетку в сливное отверстие и залить горячей водой, это поможет устранить любые запахи из труб, которые все еще могут оставаться в канализации", - подчеркнул Алекс Вудс.

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