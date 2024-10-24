Лучше уксуса и соды: как удалить налет в унитазе 1 натуральным средством

Если стандартные методы борьбы с накипью не дают результатов, то это средство для вас.

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Чем отмыть унитаз / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Как дешево отмыть унитаз

Что использовать, если сода и уксус не помогают

Это средство сработает через несколько часов после нанесения

Накипь в туалете — частая проблема для семей, особенно в районах с жесткой водой. Со временем известковый налет накапливается, окрашиваясь в коричневый цвет, что создает впечатление неухоженности, даже если уборка проводится регулярно.

Стандартные средства, такие как белый уксус и пищевая сода, не всегда справляются с этой проблемой. Но существует более эффективное натуральное решение, пишет express.

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Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Недавно в популярной группе на Facebook "Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks" одна женщина, отчаявшаяся очистить свой туалет от толстого слоя накипи, попросила совета у других пользователей.

Она рассказала, что несмотря на регулярное использование уксуса и соды, коричневый налет под линией воды не исчезает. "Это выглядит ужасно, и я не знаю, что еще попробовать", — написала она.

Кто такая Миссис Хинч? Миссис Хинч (она же Софи Хинчклифф) - гуру уборки, которая всегда придумывает новые способы для организации и хранения вещей. Также на своих страничках в Соцсетях она регулярно делится лайфхаками со своими подписчиками.

Ответы на ее вопрос не заставили себя долго ждать. Многие участники группы предложили использовать лимонную кислоту — натуральное средство, которое отлично справляется с накипью. Один из пользователей поделился своим опытом: "Мы пробовали всё, но единственное, что помогло, — это лимонная кислота".

Еще один участник подтвердил эффективность метода, добавив: "У меня была такая же проблема, сода и уксус не помогали. Я удалила как можно больше воды из унитаза и оставила лимонную кислоту на максимально долгое время — это сработало!"

Таким образом, если стандартные методы борьбы с накипью не дают результатов, лимонная кислота может стать вашим спасением. Просто удалите воду из унитаза, нанесите кислоту на загрязненные участки и оставьте на несколько часов для достижения наилучшего результата.

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