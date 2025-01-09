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Самый быстрый способ удалить плесень в холодильнике

Сергей Кущ
9 января 2025, 17:04
73
Холодильник создает идеальные условия для роста плесени.
Самый быстрый способ удалить плесень в холодильнике
Самый быстрый способ удалить плесень в холодильнике / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Откуда появляется плесень в холодильнике
  • Как избавится от плесени быстро и надолго

Плесень в холодильнике — это неприятность, с которой может столкнуться каждый. Она не только портит внешний вид, но и может повлиять на качество продуктов.

Если вы ищете способ, как быстро избавиться от плесени в холодильнике, у Главреда есть простой и эффективный метод, который сделает ваш холодильник чистым и свежим.

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Почему появляется плесень?

Холодильник создает идеальные условия для роста плесени: влажность, циркуляция воздуха и разнообразие продуктов. Чаще всего плесень развивается:

  • на подгнивших овощах и фруктах,
  • в незакрытых контейнерах с едой,
  • в местах скопления воды.

Если продукты заплесневели, споры быстро распространяются по всему холодильнику, оседая даже на резиновых уплотнителях.

Как убрать плесень быстро?

Чтобы удалить плесень и предотвратить ее повторное появление, выполните несколько простых шагов:

1. Подготовка:

Полностью освободите холодильник от продуктов.

Холодные продукты можно временно вынести на балкон зимой или переложить в переносной холодильник.

2. Лимонный трюк:

Наполните миску водой и выжмите сок из половины лимона.

Добавьте в воду очищенные лимонные корки.

Поместите миску в микроволновую печь и нагрейте на мощности 700 Вт в течение 3 минут.

3. Очистка холодильника:

Осторожно поставьте горячую миску с лимонной водой внутрь холодильника.

Закройте дверцу и дайте пару действовать в течение 30 минут.

После этого протрите все поверхности влажной тряпкой или губкой.

Как избавиться от плесени на стенах
Как избавиться от плесени на стенах / Главред

Что делать, если плесень на резинке холодильника?

Резиновые уплотнители — одно из мест, где плесень появляется чаще всего. Для их очистки:

  • Смешайте воду с уксусом или лимонным соком.
  • Нанесите раствор на резинку с помощью ватного тампона или зубной щетки.
  • Аккуратно протрите и удалите остатки грязи и плесени.

Как предотвратить повторное появление плесени?

Храните продукты в закрытых контейнерах.

Регулярно проверяйте ящики на наличие испорченных овощей и фруктов.

Один раз в месяц проводите профилактическую чистку холодильника.

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Чем опасна плесень?

Плесень является чрезвычайно вредным микроорганизмом. Если вы часто находитесь в помещении, пораженном плесенью, то рано или поздно первые симптомы почувствуют даже люди, у которых нет аллергии. Споры плесени токсичны для человека. Они легко проникают в организм через кожу, дыхательные пути, слизистую оболочку, глаза.

Плесень может спровоцировать появление болезней дыхательных путей и ротовой полости, заболеваний кожного покрова, расстройств опорно-двигательного аппарата, различных инфекций. Кроме того, плесень может привести к обострению заболеваний, которые уже есть у человека.

Одним из основных признаков заражения могут стать:

  • насморк,
  • чиханье,
  • кашель,
  • воспаление и покраснение на коже (возможно, с зудом);
  • стало тяжелее дышать.
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